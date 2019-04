Handball : TV 1848 deklassiert TV Orken

Mönchengladbach In der Handball-Bezirksliga war das Derby Biesel II gegen Borussia II umkämpft, die anderen Spiele mit Gladbacher Beteiligung waren zumeist eine recht eindeutige Angelegenheit.

Einen standesgemäßen 34:23 (17:12)-Erfolg hat Welfia Mönchengladbach gegen das punktlose Schlusslicht ASV Rurtal-Hückelhoven II eingefahren. Die Gastgeber, die sich Rang drei zurückeroberten, setzten sich bereits in den Anfangsminuten ab. Auch wenn sie zwischenzeitlich in ein kleines Tief gerieten, war es letztlich der erwartet souveräne Sieg, bei dem sich Yannick van Hall (8/1) als bester Torschütze der Welfen auszeichnete.

Beim 37:19 (21:11)-Kantersieg gegen den TV Orken brannte der Tabellenzweite TV 1848 Mönchengladbach gerade in der ersten Halbzeit ein wahres Offensivfeuerwerk ab und stellte von der ersten Sekunde an unmissverständlich klar, wer Herr im Haus ist. Die Gäste hatten dem Tempospiel der 1848er nichts entgegenzusetzen und waren in den meisten Fällen zum Zuschauen degradiert. Erfolgreichster Werfer der Hausherren war einmal mehr Pascal Heidrich (10).