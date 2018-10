Handball-Landesliga: Lürrip mit Kantersieg weiter Spitzenreiter

Mönchengladbach Die Turnerschaft Lürrip zieht an der Spitze einsam ihre Kreise, der Tabellenletzte Beckrath war beim 41:18-Sieg chancenlos. Das Derby gewann Biesel souverän 36:29 gegen Geistenbecks Reserve, der HSV Rheydt komplettiert nach einem 27:21-Sieg gegen St. Tönis das Spitzentrio.

Das Derby war eine ziemlich klare Angelegenheit: Der ATV Biesel setzte sich letztlich ungefährdet 36:29 (19:15) gegen die Reserve des TV Geistenbeck durch und bleibt so ungeschlagen: Der Tabellenzweite hat erst einen Punkt abgegeben. Und ganz im Stile einer Spitzenmannschaft zogen die Bieseler auch ihr Heimspiel auf: Nils Hartkopf, Nils Küllertz per Siebenmeter und Timo Genenger sorgten mit einer 3:0-Führung nach nicht einmal drei Minuten schon für ein gutes Polster, das der ATV noch ausbaute. Nach rund neun Minuten musste Geistenbeck beim Stand von 1:7 die erste Auszeit nehmen. Es wurde etwas besser, nach Marcel Fimmers’ Tor zum 7:9 war die TVG-Reserve nach rund 14 Minuten wieder im Spiel. Die Rote Karte nach knapp 17 Minuten gegen Georg Reichert brachte die Gäste dann aber ein wenig aus der Spur. Nur Jan Stapper war es zu verdanken, dass der Pausenrückstand nicht noch deutlicher ausfiel: Er erzielte in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte vier Tore, am Ende wurde er mit 13 Treffern bester Schütze beider Mannschaften, was aber die Niederlage nicht verhinderte. ATV-Tore: Kox (7), Dauben (1), Küsters (3), Genenger (3), Küllertz (11/5), Hartkopf (4), Burkhardt (6), Krichel (1). TVG-Tore: J. Stapper (13), Reichert (2), Meyer (1), Plikat (2), N. Stapper (1), Fimmers (1), Altemeier (2), Vesper (4/4).