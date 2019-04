Leichtathletik : Mohamed Ali gewinnt den Citylauf

Hier noch in Lauerstellung, am Ende Sieger des 31. Citylaufes in Korschenbroich: Mohamed Ali (Startnummer sieben). Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Mönchengladbach Der gebürtige Somalier ist der erste Niederländer, der den Elitelauf in Korschenbroich gewinnt – auf dem Zettel hatte ihn vorab kaum jemand. Bei den Elitefrauen siegt Caterina Granz, auch die heimischen Starter überzeugen.

Ihn hatte beim 31. internationalen Korschenbroicher Citylauf keiner auf der Rechnung: Der Niederländer Mohamed Ali machte das Rennen über die zehn Kilometer durch Korschenbroichs Innenstadt. Durch seinen überlegenen Sieg in 29:35 Minuten vermasselte der Läufer von Nijmegen Athletiek, der in der Woche zuvor beim Venloop-Halbmarathonlauf 64:19 Minuten gebraucht hatte, die Wiederholung des Vorjahressieges gleich zweier deutscher Eliteläufer von Männern und Frauen. Der gebürtige Somalier ist der erste Niederländer, der sich in die Siegerliste des Korschenbroicher Elitelaufes eintragen konnte.

Erst in den letzten beiden Runden entwickelte sich das Rennen. Und Mohamed Ali setzte sich immer mehr ab. Der vermeintliche Favorit Sebastian Hendel (LG Vogtland), letztjähriger Deutscher Meister über 5000 und 10.000 Meter und EM-Teilnehmer von Berlin, lag in der letzten Runde auf Platz drei. Bis ins Ziel lief er auf Platz zwei in 29:38 vor dem Drittplatzierten Nicolae Soare (Rumänien) in 29:43. Der Vierte im Bunde, der die 30-Minuten-Marke mit 29:58 knackte, war der Belgier Lahsene Bouhiki.