Fußball-Landesliga : Weeks muss beim 1. FC sofort gehen

Der 1. FC Mönchengladbach hat seinen Landesliga-Trainer Benedict Weeks entlassen. Foto: Sascha Köppen/Fupa

Mönchengladbach Der Vorsitzende Christian Oh erhebt heftige Vorwürfe gegen denTrainer, der den Landesliga-Zweiten direkt verlassen muss. Das Team verweigert daraufhin geschlossen das Training und geht mit seinem Coach die Champions League gucken. Ob es am Donnerstag bei Teutonia St. Tönis antritt, ist offen. Weeks legt seine Sicht der Dinge dar.

Am Dienstagabend wurde es turbulent beim 1. FC Mönchengladbach. Der Vorstand entband Benedict Weeks und sein Trainerteam mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben. Daraufhin verweigerte die Mannschaft, die in der Landesliga als Tabellenzweiter eine hervorragende Saison spielt und aktuell auf einem Aufstiegsplatz in die Oberliga steht, geschlossen das Training. Ob sie am heutigen Donnerstag das Punktspiel beim Tabellensechsten Teutonia St. Tönis bestreitet, war am Mittwochabend ebenso noch offen wie die Frage, ob – und wenn ja mit welcher Mannschaft – der FC zum Spiel um Platz drei im Kreispokal am Montag (14 Uhr) gegen den ASV Süchteln antritt.

Dass sich die Wege des Vereins und des Trainers am Saisonende trennen würden, stand schon länger fest. Doch dann gab es Unstimmigkeiten rund um das Spiel am vergangenen Sonntag, das der FC 4:0 gegen den Tabellenletzten DSC 99 Düsseldorf gewann. Beide Teams hatten sich auf dem Kunstrasenfeld warmgemacht, die Partie wurde aber auf dem Naturrasenplatz ausgetragen. Das klang nach einer kurzfristigen Verlegung, und genau dieser erweckte Eindruck verärgerte den FC-Vorsitzenden Christian Oh, wie er gegenüber dem Internetportal fupa.net erklärte. Denn: „Wir haben schon im Februar im Vorstand entschieden und dem Trainer mitgeteilt, dass die Spiele der Ersten nach Möglichkeit auf dem Rasenplatz ausgetragen werden sollen“, sagte Oh. Damit wolle man den dort werbenden Sponsoren entgegenkommen und das Vereinsleben ankurbeln, die Entscheidung sei auch dem Staffelleiter mitgeteilt worden.

Das war aber noch nicht alles, was Oh gegen Weeks ins Feld führte. Nach dem Spiel sei das Trainerteam nicht wie vereinbart zu einem gemeinsamen Essen erschienen. Der FC-Vorsitzende zückte in diesem Zusammenhang die große Moralkeule: „Da ist aus Trotz Essen liegen gelassen worden, das bestellt und bezahlt war. Das geht für mich gar nicht. Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen von Hunger. In einem gemeinnützigen Verein darf dieses Fehlverhalten von erwachsenen Menschen, die eine Vorbildfunktion haben, nicht toleriert werden. Und zudem ist das noch eine Ohrfeige für die vielen ehrenamtlichen Helfer“, sagte Oh.

Weeks hat diese Vorwürfe allesamt aus dem Internet erfahren, wie er gegenüber fupa.net betonte. „Ich bin schon sehr geschockt und auch absolut enttäuscht, wie das Ganze jetzt abgelaufen ist“, sagte der 28-Jährige und schilderte seine Sicht der Dinge. Demnach sei Oh am Dienstagabend mit Björn Feldberg, der sonst im Jugendbereich des 1. FC tätig ist, als Interimscoach zu ihm gekommen und habe ihm mitgeteilt, dass er die Mannschaft ab sofort nicht mehr trainiere. Weder habe der Vorsitzende ihm eine Begründung geliefert noch seinem Wunsch stattgegeben, die Mannschaft darüber zu informieren. Weeks sprach dann aber erst mit dem Mannschaftsrat und danach mit dem Team. Das verweigerte im Anschluss das von Feldberg angebotene Training und sah sich geschlossen die Champions-League Übertragung an – mit dem geschassten Trainerteam. „Das ist natürlich ein sehr deutliches Statement der Mannschaft“, fand Weeks, der auch die Entscheidung, nach dem Spiel gegen den DSC nicht zum Essen zu erscheinen, als einstimmigen Beschluss der Mannschaft deklarierte.

Info Weeks’ Bilanz bei den Senioren des 1. FC Foto: Fupa.net Wechsel Zur Saison 2016/17 kam Benedict Weeks als Trainer der B-Junioren des SC Union Nettetal zum 1. FC, wo er die A-Junioren übernahm. Das Team wurde am Ende Dritter der Niederrheinliga, Weeks schaffte dabei einen Punkteschnitt von 2,15 Zählern pro Partie. Senioren In der folgenden Spielzeit wurde Weeks im Dezember zum Trainer der ersten Senioren-Mannschaft in der Landesliga befördert, in 15 Spielen gab es einen Punkteschnitt von 1,80. Die laufende Saison ist Weeks’ beste: Aus 29 Spielen holte der 28-Jährige 21 Siege bei drei Remis und fünf Niederlagen, das Team ist Zweite, der Punkteschnitt beträgt 2,28. Ein weiteres Spiel wird für Weeks nicht mehr hinzukommen.

Zu Ohs Vorwurf bezüglich des Wechsels von Kunst- auf Naturrasen äußerte sich Weeks ebenfalls: „Noch am Sonntagmittag habe ich eine Mail aus dem Vorstand erhalten, dass wir auf dem Kunstrasen spielen dürfen, den die Mannschaft eben auch bevorzugt. Darauf muss ich mich doch wohl verlassen können. Und nach dem Aufwärmen auf Kunstrasen habe ich dann um 14.58 Uhr von meinem zweiten Torhüter erfahren, dass wir auf dem Rasen spielen. Der hatte das vom Vereinswirt gehört. Das hat mir nicht etwa der Vorsitzende mitgeteilt“, sagte Weeks.