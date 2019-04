Fußball-Bezirksliga : Pogorelov ist ein Glücksbringer für Victoria Mennrath

Mönchengladbach Beim Tabellenzweiten der Bezirksliga ist Evgenij Pogorelov einer wichtigsten Spieler. Wenn er trifft, gewinnt sein Team fast immer.

Angefangen hat Pogorelov bei den Red Stars, dann wechselte er zur Sportvereinigung nach Odenkirchen. Als A-Junior spielte er in Bösinghoven, als ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht setzte. Es dauerte einige Zeit, bis er sich, zunächst in Wickrath und dann in Rheindahlen, langsam an das Spiel herantastete.