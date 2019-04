Tennis : Weltverband adelt Gladbacher Jugendturnier

Mönchengladbach Die NRW Junior Open der Tennis-Gesellschaft Rot-Weiß werden von Grade 4 auf 3 hochgestuft. Dafür hat sich auch Bundestrainerin Barbara Rittner eingesetzt. Für den Veranstalter ist das allerdings mit höheren Kosten verbunden. Nach einer kleinen Bedenkzeit sind sich die Rot-Weißen aber einig, dass sie es stemmen können.

Es war ein überraschender Anruf für Janka Piliar, Turnierdirektorin der NRW Junior Open bei der Tennis-Gesellschaft Rot-Weiß Mönchengladbach. Am anderen Ende der Leitung war Mirco Westphal, Chefkoordinator Leistungssport Events beim Deutschen Tennis-Bund (DTB) mit der Nachricht: Barbara Rittner, Head of Women‘s Tennis beim DTB, habe gesagt, die Wertung dieses Turnier müsse hochgestuft werden, von Grade 4 auf Grade 3 des Welt-Tennisverbandes ITF.

Es hat allerdings ein paar Tage gedauert, bis Janka Piliar ihr „Okay“ für die Hochstufung geben konnte. Denn Grade 3 statt Grade 4 bringt zwar mehr ITF-Weltranglisten-Punkte und ist damit attraktiver für die Spieler. Die Kosten für die TG Rot-Weiß sind aber auch deutlich höher. Denn in dieser Kategorie muss der Veranstalter unter anderem die Übernachtungskosten und Verpflegung der 96 Teilnehmer plus der Team-Chefs tragen, das sind mehr als 100 Personen. Auch der erhöhte Zuschuss des DTB gleicht dies nicht aus. Das musste die TG erst einmal bedenken.

Inzwischen ist (fast) alles geklärt. Offen ist noch, in welchem Hotel die Spieler untergebracht werden. Denn es geht es nicht nur um die Kosten für die Übernachtungen, sondern auch darum, wie weit das Haus von der Tennisanlage am Bunten Garten entfernt ist. Bis zu 15 Minuten Fußweg ist den Teilnehmern laut ITF-Bestimmung zuzumuten. Sind es mehr, müssen Shuttle-Busse zur Verfügung stehen – kein unwichtiger Kostenfaktor.

Nun ist nicht nur die TG Rot-Weiß gespannt, welches Teilnehmerfeld vom 13. bis 20. Juli beim 11. NRW Junior Open antreten wird. Die Zeiten der 60er bis Mitte der 80er Jahre, als spätere Weltklasse-Spieler und Grand-Slam-Sieger wie Steffi Graf, Boris Becker, Björn Borg und Ivan Lendl das Turnier am Bunten Garten, einige gleich mehrmals, gewannen oder Michael Stich, Mats Wilander und Pat Cash gegen die starken Konkurrenten frühzeitig ausschieden, sind vorüber. Sie waren es schon, als das legendäre „German Junior Open“ 1996, als Grade-1-Turnier, zum letzten Mal in Gladbach ausgetragen wurde, ehe es nach Essen wechselte und dann nach Berlin. Seit elf Jahren gibt es nun das NRW Junior Open am Bunten Garten. Und die Top-Jugend von heute spielt auf einem Niveau, das sich mit dem der Grafs, Beckers und Co. von damals locker messen kann.