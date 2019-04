Fußball : Mennrath hilft Giesenkirchen

Mönchengladbach Ist Mennrath der Meistermacher? Mit dem Kantersieg über Giesenkirchens Verfolger Repelen wird die Victoria selber zum ersten Verfolger der DJK, die das Derby gegen den Rheydter SV unentschieden beendete. Lürrip hat in der Rückrunde Probleme, Kleinenbroich vergrößert den Vorsprung auf die Abstiegsränge.

DJK/VfL Giesenkirchen – Rheydter SV 2:2 (2:1). Unterschiedlicher können die Trainermeinungen nach Spielende nicht sein. Während Erhan Kuralay die Gastgeber im Vorteil sah, meinte Gästecoach Rene Schnitzler, dass sein Team das bessere war. Wie üblich liegt die Wahrheit in der Mitte. Der „Spö“ war in der ersten Hälfte das dominantere Team, die Gastgeber bestimmten die zweite. Dabei musste der RSV zwei Platzverweise in Kauf nehmen. In der 37. Minute sprang Lawrence Aidoo der Ball beim Rettungsversuch auf der Linie an die Hand, und der Schiedsrichter zückte die Rote Karte und verhängte einen Strafstoß, den Kevin Mertens zur 1:0-Führung sicher verwandelte. Ferdi Berberoglu per Freistoß markierte nur zwei Minuten später den Ausgleich, der aber nur drei Minuten Bestand hatte, weil Erik Pöhler zur erneuten Führung für den Spitzenreiter traf. Lamin Fuchs markierte in der 75. Minute den Ausgleich. Wenig später flog dann Rheydts Spielführer Silvio Cancian nach einem neuerlichen Foul mit Gelb-Rot vom Platz.