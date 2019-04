Fußball-Landesliga : Odenkirchen und Jüchen müssen sich steigern

Mönchengladbach Sowohl die SpVg. Odenkirchen als auch der VfL Jüchen haben am vergangenen Wochenende deftige Niederlagen kassiert. Das soll nun anders werden, allerdings hängen gerade bei Jüchen die Trauben gegen den Tabellendritten hoch.

Die SpVg. Odenkirchen hatte eigentlich eine gute Ausgangsposition, um sich mit ein paar Punkten von der Abstiegszone der Landesliga fernzuhalten. Nach den beiden Niederlagen gegen Heiligenhaus (1:2) und Amern (0:6) könnte es aber noch einmal eng werden. Insbesondere dann, wenn sich die Leistung aus dem Spiel beim VSF Amern wiederholt. „Die gesamte Mannschaft hat sich am Sonntag katastrophal, wie ein Absteiger, präsentiert“, sagte Trainer Jörg Pufahl. „So werden wir kein Spiel mehr gewinnen.“ Zahlreiche individuelle Fehler im Spielaufbau luden Amern zum munteren Toreschießen ein. Die Leistung war dann auch Thema beim Training am vergangenen Dienstag. „Da müssen wir drüber reden“, sagte Pufahl schon nach dem Spiel in Amern. „Die Spieler sind offensichtlich nicht richtig bei der Sache.“ Am Donnerstagabend (20 Uhr) ist der VfB Solingen zu Gast. Odenkirchen hat in diesem Jahr noch keinen Punkt auf eigenem Platz geholt. Das sollte sich gegen Solingen, das auf Rang 13 steht, ändern. Die Gäste haben in diesem Jahr auch noch nicht viel geholt und zuletzt sechs Spiele in Folge nicht gewonnen. Immerhin gelang beim VfL Jüchen ein 2:1-Auswärtserfolg.