Interview Yvonne Cremer : „Man muss sich auch mal durchbeißen“

Mönchengladbach Die Vorsitzende des Fußballkreises spricht über ihren Werdegang, Frauen in Vereinen und Beitragserhöhungen. „Wenn ein Verein 60 Euro als aktiven Mitgliedsbeitrag nimmt, steht das in keinem Verhältnis zu der Leistung, die der Verein erbringt“, sagt sie.

CREMER Nach dem Abitur wusste ich nicht so recht, was ich tun sollte. Ich habe mich dann auf verschiedene Studiengänge beworben, und als es dann BWL in Bielefeld werden sollte, habe ich mich entschieden, dass es das nicht sein kann. Ich hatte zu der Zeit aus Ostwestfalen die Borussia schon sehr intensiv verfolgt. Ich bin dann einfach nach Gladbach gezogen und habe geschaut, was ich beruflich hier machen kann. Zu der Zeit war es schwierig, hauptberuflich etwas im Sport zu machen, was ich gerne getan hätte. Nach einer kaufmännischen Ausbildung habe ich mich dann in Sportmanagement und Sportmarketing weitergebildet, später dann auch den Sportfachwirt bei der IHK gemacht. Zum Amateurfußball kam der Kontakt über Frank Mitschkowski, der beim 1. FC damals Trainer war. Die suchten eine Sekretärin, es stellte sich aber heraus, dass die Position der Geschäftsführung besetzt werden sollte. Das haben wir dann letztlich gewagt, zunächst mit großem zeitlichem Aufwand als Minijob, danach noch fünf Jahre ehrenamtlich. Und so ist dann auch der Kontakt zum Fußballkreis entstanden.