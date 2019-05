In Rheindahlen : Bypass, Bushaltestellen, Ampeln – Ausbau für Amazon

Rheindahlen In Spitzenzeiten werden laut einem Verkehrsgutachten nachmittags demächst bis zu 150 Fahrzeuge aus dem Gewerbegebiet am Ortsrand von Rheindahlen auf die Bundesstraße 57 fahren. Um dem wachsenden Verkehrsaufkommen Herr zu werden, baut die Stadt die zum Gebiet führenden Straßen und die Zufahrt zur Autobahn 61 aus.

Nötig werden die Bauarbeiten, weil nach Eröffnung der Logistikzentren von Amazon und Reuter im Gewerbegebiet der Verkehr zwischen diesem Areal und insbesondere der Autobahn 61 wächst. Daher lässt die Stadt nicht nur in unmittelbarer Nähe des Gewerbegebiets, sondern auch am anderen Ende von Rheindahlen bauen: Die Kreuzung der Landstraße 370 mit der Stadtwaldstraße wird in Höhe Am Baumlehrpfad umgeplant und mit einer Ampelanlage versehen. Der Linksabbiegestreifen von der Stadtwaldstraße auf die A61 Richtung Koblenz wird verlängert. Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich im Oktober enden. Außerdem sollen die Ampeln anders als bislang gesteuert werden, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Der Ortskern Rheindahlen bleibt für durchfahrende Lkw gesperrt. Für Schwerlaster, die das Logistikzentrum von Amazon ansteuern und noch nicht abgefertigt werden können, wird eine Wartezone eingerichtet. Verkehrsspitzen werden laut Stadt während des Weihnachtsgeschäfts erreicht. Anwohner der B57, der L370 und der Gladbacher Straße haben laut Stadt womöglich Anspruch auf zusätzlichen Lärmschutz.