Konzert in Mönchengladbach : Geigerin begeisterte im Sinfoniekonzert

Mönchengladbach Die aus Kasachstan stammende Musikerin Alena Baeva überraschte das Konzertpublikum auf besondere Weise. Sie spielte das einzige Violinkonzert von Antonín Dvorak.

Was sich beim 6. Sinfoniekonzert im gut besuchten Konzertsaal des Theaters ereignete, war vermutlich eine Premiere. Nach ihrem glanzvoll gelungenen und umjubelten Solokonzert holte die Geigerin Alena Baeva den Solobratscher der „Niederrheinischen Sinfoniker“, Albert Hametoff, nach vorne, und dieser erklärte dem erstaunten Publikum, dass Baeva und er aus demselben kasachischen Ort stammen und sich nun nach 20 Jahren wiedergesehen hätten. Die inzwischen international gefragte Geigerin bat ihren Jugendfreund, mit ihr gemeinsam die Zugabe zu gestalten. So kamen die Besucher in den einmaligen Genuss, „Passacaglia, Sarabande und Variationen nach Händel“ für Violine und Viola aus der Feder des Norwegers Johan Halvorson (1864-1935) in einer meisterlichen Wiedergabe zu erleben.