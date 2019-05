Jugendhandball : Biesels A-Jugend zeigt TVK Grenzen auf und steigt auf

Mönchengladbach Beim Turnier der Zweitplatzierten um den letzten Platz in der Regionalliga Nordrhein der männlichen A-Jugend trafen der ATV Biesel und der TV Korschenbroich aufeinander. Die Giesenkirchener hatten deutlich das bessere Ende für sich.

Der ATV startete mit einem 13:6-Sieg gegen den ASV Süchteln in das Turnier und verschaffte sich so eine gute Ausgangssituation für das zweite und entscheidende Spiel. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Giesenkirchener nach und nach ab und gewannen am Ende deutlich. In der Abwehr befand sich ein kaum überwindbarer Innenblock, und vorne wurden sehr wenige Fehler gemacht. Das zweite Spiel des Turniers war dann das Derby gegen den TVK. Beide Mannschaften kennen sich bestens aus den Duellen der vergangenen Jahre, in denen meistens der ATV als Sieger aus der Halle ging. Biesel führte schnell mit fünf Toren. Die Korschenbroicher stellten schnell in eine gut gespielte Manndeckung um, doch Biesel ließ sich davon nicht beeindrucken und gewann souverän 11:7. Damit war bereits nach dem zweiten Spiel klar, dass der ATV als Turniersieger in die Regionalliga aufsteigen wird.