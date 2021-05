An Stadtgrenze geplant : Regionalrat lehnt Monheimer Gewerbegebiet ab

Leverkusen/Monheim Die Stadt Leverkusen sieht sich in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt. Jetzt bekommt sie Unterstützung aus der Region gegen Monheim.

Leverkusen erhält Unterstützung bei dem Versuch, das geplante rund 18 Hektar große Monheimer Gewerbe- und Industriegebiet (GIB) an der Stadtgrenze zu Hitdorf zu verhindern. In einer Dringlichkeitsentscheidung des Kölner Regionalrats auf Initiative seines Vorsitzenden Rainer Deppe (CDU) und des SPD-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Konzelmann, lehnt der Regionalrat die Änderung des Regionalplans auf dem Gebiet der Stadt Monheim ab. Die Entscheidung zum gemeinsamen Antrag von CDU, SPD und FDP im Regionalrat fiel auf der Grundlage einer Beauftragung durch den Ältestenrat. „Mit den vorgesehenen Monheimer Plänen würden auf Leverkusener Seite mögliche Nutzungen in künftigen Jahren oder Jahrzehnten ausgeschlossen“, sagt der Leverkusener CDU-Ratsherr Rüdiger Scholz. Der Kölner Regionalrat bittet den Regionalrat Düsseldorf, an der bisherigen Festlegung des Bereichs als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich mit der Freiraumfunktion „Regionaler Grünzug“ festzuhalten. Am Montag wird der Leverkusener Stadtrat über die Anträge von CDU und Grünen zur Verhinderung des GIB entscheiden.