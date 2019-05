Kooperation in Mönchengladbach : Franz-Meyers-Gymnasium und Kreisbau kooperieren

Das Franz Meyers Gymnasium kooperiert mit der Kreisbau. Beide Seiten lernen voneinander und profitieren auf diese Art. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Die Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Kreisbau findet auf vielen verschiedenen Ebenen statt. So lernen die Mitarbeiter Erste Hilfe von Schülern und diese schnuppern in das Unternehmen hinein.

Wenn man an Kooperationen von Schule und Wirtschaft denkt, liegen als erstes Praktika oder andere Berufsorientierungsangebote nahe. Bei der Kooperation des Franz-Meyers-Gymnasiums und der städtischen Kreisbau geht die Kooperation weit darüber hinaus. So unterstützt der Schulsanitätsdienst des Gymnasiums zum Beispiel die Kreisbau dabei, ihre Mitarbeiter in der Ersten Hilfe zu schulen. Mitarbeiter der Kreisbau unterstützen wiederum Schüler bei Kunstprojekten bzw. geben Anregungen dabei, wie Architektur in den Kunstunterricht mit einfließen kann.

Doch auch bei der Berufsorientierung profitieren beide. So erleben Schüler zum Beispiel in Unternehmensbesuchen oder Praktika den Arbeitsalltag. Auf der anderen Seite hat das Unternehmen die Möglichkeit, Ausbildungsberufe vorzustellen. Letztlich profitieren immer beide Seiten, sagt der Vorstandsvorsitzende Hans-Jürgen Meisen: „Die Kooperation mit dem Franz-Meyers-Gymnasium gibt es bereits seit rund drei Jahrzehnten und es ist wirklich eine Win-Win-Situation auf allen Ebenen. So mussten wir zum Beispiel noch nie eine Ausbildungsstelle ausschreiben.“

Jetzt haben beide Seiten diese Kooperation auch schriftlich für die Zukunft festgehalten. Dies freut auch den Schulleiter des Franz-Meyers-Gymnasiums, Armin Bruder: „Kontakte zu Unternehmen und zur Wirtschaft waren lange Zeit nicht die Stärke eines Gymnasiums. Doch das wird immer mehr eingefordert.“ Dabei gibt es auch neue Ideen, wie sich die Kooperation weiter gestalten kann, erklärt Meisen: „So wird die ehemalige Friedenskirche in Rheydt, die von uns in eine Wohnkirche umgebaut wurde, auch im Religionsunterricht thematisiert.“ Eine weitere Idee ist es, dass nicht nur Schüler in den Arbeitsalltag der Kreisbau reinschnuppern können, sondern auch Lehrer. „Etwas, das sicherlich einige unserer Lehrer gerne einmal in Anspruch nehmen“, so Bruder.

Für Meisen ist klar, dass er auch als Pensionär noch die Kooperation unterstützen wird. Auch Christian Heinen vom Vorstand der Kreisbau, Berno Hamacher, Technischer Leiter, und Susanne Reiß, Prokuristin, sind bei der Kooperation aktiv dabei. Während eine solche Kooperation nicht auf mehrere Schulen übertragbar wäre, so ist die Kreisbau generell aber auch für andere Schüler offen, erklärt Meisen: „So etwas ist nicht beliebig ausbaubar, aber wir bieten Schülerpraktika durchaus für Schüler aller Schulen an. Auch bei Bewerbungstrainings unterstützen wir gerne.“ Beide Seiten hoffen, dass eine solche Kooperation auch ein Beispiel für weitere Unternehmen und Schulen sein kann.

(RP)