Grundschule in Mönchengladbach : Trommelzauber und Modenschau

Schüler der Hermann-Gmeiner-Grundschule luden zu einer musikalischen Abenteuerreise in ein afrikanisches Dorf ein. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Beim Mitmachkonzert in der Turnhalle waren die Grundschüler in vier Gruppen eingeteilt: Elefanten, Affen, Giraffen und Gazellen. Sie nahmen die Zuschauer mit auf musikalische Abenteuerreise.

Von Adrian Unrasch

Eine Woche hatten Schülerinnen und Schüler der Hermann-Gmeiner-Schule in Schrievers fleißig für ein Trommelkonzert geübt. Unter der Leitung von Otto Klösel vom Projektpartner „Trommelzauber“, einem der bundesweit größten Mitmach-Aktionen an Schulen und Kindertagesstätten, lernten die Grundschüler den Umgang mit Trommeln spielerisch kennen, aber auch fremde Kulturen sowie das afrikanische Lebensgefühl.

Beim abschließenden Mitmachkonzert in der Turnhalle waren die Grundschüler in vier Gruppen eingeteilt: Elefanten, Affen, Giraffen und Gazellen. Die jeweilige Gruppenzugehörigkeit war durch eine entsprechende Tiermaske zum Aufsetzen gekennzeichnet. Ausgestattet mit einer Trommel ging es für jeden Akteur auf eine Abenteuerreise in ein afrikanisches Trommelzauberdorf namens Tamborena.

Es wurde gemeinsam gesungen, getanzt, gelacht, und natürlich wurden viele verschiedene Laute mit den Trommeln erzeugt. Eingeladene Eltern und Verwandte waren begeistert. Auch Schulleiterin Lisa Kreuels war positiv überrascht: „Durch das Projekt hat sich das Gemeinschaftsgefühl weiterentwickelt, das unabdingbar für eine gelungenes soziales Miteinander der Schulgemeinde ist. Auch optisch war das Konzert der Schüler mit Tiermasken und einem stets wechselnden Bühnenbild sehr gelungen.“

Im Anschluss an den Trommelzauber wurde noch ein weiteres Projektergebnis vorgestellt: Selbst gestaltete und umweltbewusste Mode-Outfits wurden von Viertklässlerinnen in einer eigenen Modenschau präsentiert. Seit Beginn des Schuljahres ist Mönchengladbacherin Modedesignerin Eva Brachten im Rahmen des Projektes „Kultur & Schule“ zu Gast an der Schule und unterrichtet die vierten Klassen einmal wöchentlich in einer AG.

Langfristiges Ziel dabei war es, dass die Schülerinnen der vierten Klassen eine vielfältige Produktpalette für ein Kreativ-Kaufhaus entwerfen, wobei der Fokus auf Kleidung und Accessoires lag. Zunächst erarbeiteten die Grundschüler in Gruppenarbeiten einen gemeinsamen Modestil und legten sich auf Produkte fest, die in einem fiktiven Kaufhaus zu erwerben sein sollen. All diese Ideen wurden in den letzten Wochen umgesetzt.

Speziell für die Modenschau haben die Schülerinnen eigene Schnittschablonen für Mode und Accessoires entwickelt. Anschließend schnitt man die Stoffe passend zu und verlieh den Kleidungsstücken den letzten Schliff. Mit Textilfarbe konnten die Kinder die Shirts zusätzlich „aufpimpen“.

Darüber hinaus wurde auch das Thema Upcycling behandelt. Denn der Modedesignerin Eva Brachten liegt die Nachhaltigkeit sehr am Herzen. „Ich habe die Grundschüler dazu angeregt, alte Kleidungsstücke erneut zu verwenden“, sagte die Modedesignerin. „So wurde beispielsweise aus einem Kleid der Mutter ein Oberteil mit passendem Rock. Auch größentechnisch konnten wir alles an die Proportionen der Kinder anpassen. Letztendlich war nicht viel Anregung von meiner Seite notwendig, da die Schülerinnen nur so vor Ideen sprühten.“