Mönchengladbach : Vom kläglichen Scheitern der Müllehe

Mönchengladbach Der Kirmesplatz in Geistenbeck ist zum mittelalterlichen Gerichtsort geworden. Mit Hellebarden bewaffnete Knappen flankieren die Bühne, auf der das 13. Vogtgeding stattfindet. Der vorsitzende Vogt ist ausnahmsweise eine Vogtess, Ulrike Althoff, Vertretung des noch verreisten Vogts Egon Krieger.

Der Vogtess zur Seite stehen Schöffe Johannes Christ und Großinquisitor Rainer Althoff. Michael Schmitz ist die Seele des Ganzen, er schreibt das Drehbuch und gibt den Schwatten Michel, der so allerlei Dreck am Stecken hat. Der steht im Mittelpunkt der ersten Verhandlung: Waldemar Bauer-sucht-Frau klagt den Schwatten Michel an, er sei ein „Nepper, Schlepper, Bauernfänger“, habe betrogen und gelogen. Waldemar hat zur Unterstützung Finanzbehördenvertreter Habegier von der Vermögensschwendung mitgebracht, der seinerseits nicht ganz koscher ist.