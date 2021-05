Corona-Lockerungen in Mönchengladbach : Unsere Tipps fürs Sommer-Wochenende

Ein Spaziergang im Zoppenbroicher Park lohnt sich. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach Ab Samstag wird es warm und sonnig. Die perfekte Zeit für Ausflüge oder um einfach in der Sonne zu entspannen. Wir haben zusammengetragen, was an den freien Tagen so möglich ist – von der Außengastronomie bis zum Zoobesuch.