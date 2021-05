Verkehr in Radevormwald

Die B 483 kurz vor der Einmündung in den Kreisel von Rädereichen. Der letzte Abschnitt der Radwegestrecke wird nun saniert. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Der Teil des Weges auf Radevormwalder Gebiet wird nun ab kommenden Montag vom Landesbetrieb angegangen.

Der Landesbetrieb Straßenbau in Nordrhein-Westfalen informiert die Bürger darüber, dass die Sanierung des Radweges an der Bundesstraße 483 zwischen Radevormwald und Hückeswagen mit der kommenden Woche in die letzte Etappe gehen wird.