Mönchengladbach : Barrierefreie Wege an Schloss Rheydt

Barrierefreie Wege an Schloss Rheydt

Die Wege auf dem Areal von Schloss Rheydt sollen barrierefrei werden. Bislang ist das Pflaster an vielen Stellen ganz schön holprig. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Die Verwaltung hat ermittelt, dass 100.000 Euro investiert werden müssen, um eine Wegeführung mit Kleinpflaster durch das gesamte Areal zu realisieren.

„Als Bezirksvertretung haben wir das Problem schon länger auf dem Schirm. Deswegen haben wir auch Haushaltsmittel bereitgestellt, um Planungen zu erarbeiten. Umso erfreuter sind wir, dass die Verwaltung eine Lösung gefunden hat, die den Menschen hilft und mit dem Denkmalschutz vereinbar ist. Schloss Rheydt ist ein Ort für alle Menschen, deshalb müssen wir es möglich machen, dass auch ältere und bewegungseingeschränkte Menschen gefahrlos hingelangen können. Das gilt nicht nur für die Wegeführung, sondern für den ganzen Gebäudekomplex“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung Süd, Horst Schnitzler. Da auch die Behindertenverbände bereits eingebunden worden seien, müsse man sich nun zügig über die Umsetzung und die Finanzierung, möglicherweise auch über Fördermittel, unterhalten.

Die letzte umfassende Renovierung und Sanierung von Schloss Rheydt ist bereits lange her. Die SPD-Fraktion sieht daher auch die Notwendigkeit, zur Sicherung möglicher Förderanträge in eine Grundlagenermittlung einzusteigen und diese in den nächsten Haushaltsjahren finanziell abzusichern.