Musik in Mönchengladbach : Furioses Saisonfinale der Meisterkonzerte im Theater

Mönchengladbach Beim letzten Meisterkonzert der Spielzeit im Theater zeigte das Ensemble „Ma’alot“ bewundernswerte instrumentale Höhenflüge.

Die seit 1985 bestehenden „Ma‘alots“ hatten ein sommerliches Programm mitgebracht, das mit der „Summer Music op.31“ von Samuel Barber begann und mit schmissigen „Ragtimes“ von Scott Joplin endete. Diese und auch einige argentinische Stimmungsbilder von Astor Piazzolla hatte Ulf-Guido Schäfer seinen Kollegen werkgerecht und gekonnt „auf den Leib“ geschrieben. Durch diese Kunst ihres Klarinettisten können die hochkarätigen Musiker, die alle als Professoren an Hochschulen lehren oder Solopositionen in Orchestern innehaben, ihre bewundernswerten instrumentalen Höhenflüge optimal demonstrieren. Dass sie bestens aufeinander abgestimmt bis in die letzten Feinheiten harmonieren, ist in dieser Liga eine Selbstverständlichkeit. Mit Verve und einnehmendem Schönklang wussten sie die Stimmungsbilder - gerade bei Piazzolla („Der Frühling“, „Der Sommer“ und „Café“) - faszinierend auszumalen.