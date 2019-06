Vorwürfe in Mönchengladbach : Grüne sind sauer wegen Hockey-Zentrum

Im April trafen die Nationalteams von Deutschland und den Niederlanden im Hockeypark aufeinander. Ein Nationales Trainingszentrum soll Mönchengladbach als Hockey-Standort weiter etablieren. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Stadt hat Pläne für ein Nationales Trainingszentrum für den deutschen Hockeysport im Nordpark in wichtigen Punkten an den politischen Gremien vorbei verfolgt, kritisieren die Grünen. Stadt und CDU sehen das anders.

Worum geht es? Seit mehr als zwei Jahren steht zur Debatte, dass der Deutsche Hockey Bund (DHB) ein nationales Trainingszentrum am Hockeypark bekommt. Auch Nationalteams sollen es nutzen, es soll Übernachtungsmöglichkeiten geben.

Wer schmiedete Pläne? Über das Zentrum haben DHB und Stadt-Tochtergesellschaft EWMG bereits 2017 gesprochen. Es ging um ein Gästehaus und ein neues Hockeyspielfeld, das die beiden Felder im Hockeypark ergänzt. Zuschüsse von Bund und Land seien nötig, sagte EWMG-Chef Ulrich Schückhaus damals. Vor etwa zweieinhalb Jahren begannen noch andere zu planen, wie das Zentrum aussehen könnte, sagt Bouke Stoffelsma, Vorstand des Rheydter Hockey-Clubs. Mit einem Architekten und einem Hotelier sei ein Konzept entwickelt worden. Das sah ein Spielfeld neben dem Hockey-Stadion vor und ein mehrstöckiges Gebäude mit Seminar- und Besprechungsräumen sowie Unterkünften für Spieler. Stoffelsma: „Ziel war, das Zentrum von A bis Z zu einer Adresse für den Hockeysport zu machen.“ Diese Pläne habe das DHB-Präsidium im Juli 2017 gebilligt.

Was sagen Stadt und EWMG zum Alternativ-Plan? Der städtische Sportdezernent Gert Fischer hat Stoffelsmas Alternative nach eigenen Angaben im Sommer 2017 in Gesprächen mit dem DHB kennengelernt. Fischer spricht freilich nur von einer „Ideenskizze“. „Wir haben damals Probleme aufgezeigt und eine Vorplanung und eine Kostenberechnung angefordert.“ Das alles liege ihm bis heute nicht vor. EWMG-Chef Schückhaus bezweifelt unter anderem die Wirtschaftlichkeit des Stoffelsma-Vorschlags. In dem nur mit Hilfe von Landeszuschüssen zu stemmenden Rahmen von gut 13 Millionen Euro für das Projekt sei diese Idee nicht realisierbar. Zudem erfordere sie eine Bebauungsplan-Änderung, was das Projekt weiter verzögern würde. Die von der EWMG favorisierte Lösung brauche keine solche Änderung.

Karl Sasserath (links), Bouke Stoffelsma Vorstand Rheydter Hockey-Club, Foto: Holger Hintzen. Foto: Holger Hintzen

Welche Lösung schwebt der EWMG aktuell vor? Anders als anfangs angedacht soll die Übernachtungsmöglichkeit für Mannschaften nun auf einem EWMG-eigenen Grundstück neben dem Finanzamt entstehen und auf der anderen Straßenseite eine Kaltlufthalle mit dem dritten Spielfeld. Übernachten würden die Spieler in einem Hotel, für das die EWMG einen Pächter suchen würde und für das der DHB eine bestimmte Anzahl von Übernachtungen garantieren müsste. Das lässt sich nach Ansicht des EWMG-Chefs im angepeilten Kostenrahmen verwirklichen. Die EWMG wäre mit drei Millionen Euro dabei, das Land müsste sich beteiligen, eine Förderzusage gebe es aber von dort noch nicht. Über diese Konzeption habe die EWMG mit dem DHB „seit Ende letzten Jahres ausführlich gesprochen“, sagt Schückhaus, „das haben wir einvernehmlich entwickelt.“

Was passierte beim DHB? Nach verbandsinternen Querelen wurde Ende Mai 2019 ein neues DHB-Präsidium gewählt. Das lud für den 5. Juni unter anderem die sportpolitischen Sprecher der Mönchengladbacher Parteien und den Vorsitzenden des Sportausschuss des Rates, Frank Boss, zu einem Gespräch über das Trainingszentrum ein. Dafür, so Stoffelsma, sei auch ein Flyer gedacht gewesen, der sein Konzept vorstellte und auf dem Carola Meyer, die neue Präsidentin des Hockey-Bundes, um Unterstützung dieses „wunderbaren“ Projektes warb. Der Flyer lag Donnerstagmittag bei einer Pressekonferenz der Mönchengladbacher Grünen aus, bei der Stoffelsma seinen Vorschlag präsentierte. Den Flyer zu verteilen, sei nicht abgesprochen gewesen, sagt die DHB-Präsidentin. Sie ärgere sich, dass sie ihre Unterschrift dafür gegeben habe. Nach der Gesprächsrunde am 5. Juni kam der DHB laut Schreyer zu dem Ergebnis, dass der Verband nicht Stoffelsmas Ideen, sondern den EWMG-Vorstellungen folgen wolle. „Wir haben mit dem Deutschen Olympischen Sportbund Rücksprache gehalten, der hat das auch empfohlen“, sagt Schreyer. Das Projekt sei auf Unterstützung des Landes angewiesen, es dürfe keine Verzögerungen geben.

Was kritisieren die Grünen? Mangelnde Transparenz. „Die Stadt hat mit der EWMG alles betrieben, ohne die Politik zu beteiligen“, sagt Ratsherr Karl Sasserath. Stoffelsmas Vorschlag sei nie in den politischen Gremien vorgestellt worden. Es sei aber eine Diskussion darüber nötig, in welche der beiden Ideen öffentliche Gelder besser investiert seien. Bernd Meisterling-Riecks, Sportpolitiker der Grünen, sagt: Sportdezernent Gert Fischer habe im Sportausschuss mitunter berichtet, dass es Gespräche mit DHB und Land gebe. Tenor: Das sei aber alles noch nicht spruchreif, zu gegebener Zeit werde er auf die Politik zukommen. Die Grünen finden: Die Probleme, die der Stoffelsma-Vorschlag angeblich enthalte, seien aufgebauscht worden, um den DHB unter Druck zu setzen.