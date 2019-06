Kursus in Mönchengladbach : Die erste ADFC-Radfahrschule für Erwachsene

Mönchengladbach Wer unsicher ist oder länger nicht mehr gefahren ist, kann es auf dem Verkehrsübungsgelände wieder lernen. Profis helfen dabei.

Der ADFC bietet die Lerntage, die sich an Menschen richten, die unsicher auf dem Fahrrad sind, in Kooperation mit der Verkehrswacht Mönchengladbach an. Nun nutzten die vier Teilnehmerinnen des ersten Kurses den Parcours auf dem Übungsgelände. Brigitte Wartmann-Kulkarni hatte aus den Medien von diesem Kursus erfahren und sich sofort angemeldet: „Ich bin seit 30 Jahren nicht mehr Fahrrad gefahren. Es hat sich nach meiner Schulzeit einfach nicht mehr ergeben.“ Jetzt will sie das Radeln wieder aufgreifen, fühlt sich aber plötzlich unsicher. „Das ist nach einer solch langen Pause völlig normal“, sagt Seminarleiter Borgard Färber, der gemeinsam mit seinem ADFC-Kollegen Norbert Büschgens den Tag begleitet. Beide haben zur Vorbereitung auf ihre Seminarreihe einen Ausbildungskurs an der ADFC-Radfahrschule Münster besucht. Wichtig sei, Respekt vor dem Straßenverkehr zu entwickeln und insbesondere das eigene Verhalten in Situationen zu trainieren, die verstärkt zu Verunsicherungen führen. An erster Stelle steht hier das Abbremsen mit dem Rad. Die Handbremse ist in diesem Lernstadium dem Rücktritt gegenüber klar im Vorteil; das Umstellen der Pedale entfällt, und das Gleichgewichtsvermögen wird weniger strapaziert. Stehenbleiben muss man zwangsläufig aber doch irgendwann. „Genau davor haben viele Angst. Deswegen gehen wir bei dieser Trainingseinheit schrittweise vor. Der Fahrradsattel wird nach und nach um jeweils einen Zentimeter erhöht, um am Ende den idealen Sitz zu erreichen“, erklärt Norbert Büschgens. Am Anfang können die Teilnehmer ihre Füße noch entspannt aus dem Sitz heraus auf dem Boden absetzen; das Ausbalancieren des Körpers, das nötig ist, wenn der Sattel höher eingestellt ist, erfolgt im Anschluss. Alle Teilnehmerinnen sind mit Begeisterung dabei, stellen die Übungsleiter zufrieden fest.