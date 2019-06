Kita-Projekt in Mönchengladbach : Die Kita Sausewind hat jetzt ihr eigenes Buch

Mönchengladbach Wenn Kinder malen, denken sie sich oft Geschichten dazu aus. Die haben Erzieherinnen der Kita in Eicken nach einem Schreibtraining zweier Profi-Autoren aufgeschrieben und daraus ein Buch gestaltet.

Gelsomina kommt im Sommer in die Schule. Noch ist sie ein Kita-Kind im Sausewind, einer Einrichtung des Trägers Mumm-Familienservice. Sie malte ein Bild mit Minnie-Maus-Luftballons, Regalen voller Puppen und Kisten mit geheimnisvollem Inhalt. Ihrer Erzieherin Dilara Karahisar erzählte sie, was sie beim Malen gedacht und sich vorgestellt hatte. Karahisar schrieb die Geschichte nieder.

Stolz präsentiert Petra Schmidt von der Kita Sausewind das kleine Buch. An diesem Donnerstagnachmittag wurde es den zukünftigen Schulkindern überreicht. Die kennen die meisten Geschichten schon, lesen sie doch morgens im Morgenkreis darin. „Wir haben sogar eine ISBN-Nummer beantragt, so dass Sie das Buch überall kaufen können“, erklärt Schmidt. 5,99 Euro kostet das Büchlein, das bei „books on demand“ verlegt wird.

Vom Stachelmonster über das Haus im Regenbogen bis zum Krümelmonster malen 16 zukünftige Schulkinder ihre Ideen, Lebenswelten und Vorstellungen, die von den Erzieherinnen aufgeschrieben wurden. Die Erzieherinnen trafen sich an einem Samstag unter der Leitung von Nadine und Ansgar Fabri zu einer Schreibwerkstatt, in der sie Tipps erhielten, wie man eine Geschichte schreibt. Die Kulturpädagogin und der Sozialpädagoge lehren als Dozenten an der Hochschule Niederrhein und der Volkshochschule Mönchengladbach das kreative Schreiben. Außerdem ist ihr Kind in der Kita Sausewind.