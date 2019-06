Sitzung Beschwerdeausschuss : Groko-Antrag statt Klimanotstand

Im Sommer 2018 herrschte auf den Feldern in Wickrathberg Trockenheit. Angesichts der aktuell hohen Temperaturen wird intensiv über den Klimawandel diskutiert. Foto: Reichartz,Hans-Peter(hpr)

Mönchengladbach Im Anregungsausschuss forderte ein Bürger, anderen Städten zu folgen und jede Entscheidung auf ihre Konsequenzen fürs Klima abzuklopfen. In der Groko aus CDU und SPD gab’s dazu zuerst keine Einigkeit, dann ein gemeinsames Papier.

Seit Tagen Temperaturen weit über 30 Grad. Es scheint, als würde sich der Hitzesommer vom vergangenen Jahr wiederholen. Gute Bedingungen, um über das Klima zu reden. Im Anregungs- und Beschwerdeausschuss, in dem Bürger mit eigenen Anträgen die Tagesordnung bestimmen, stand das auf dem Programm. So wie derzeit Bürger in vielen anderen Städten auch forderte Ralph Kettler, dass die Stadt Mönchengladbach die Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands unterstützt.