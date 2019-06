Open-Air-Kino : Sommerkino schafft Symbiose zwischen Film und Musik

Rheydt Der Vorverkauf für das Starpac Sommerkino im Schloss Rheydt ist gestartet. Karten für das Open-Air-Kino sind für acht bis zwölf Euro zu kaufen.

Neun Filme in zehn Tagen – vom 5. bis zum 14. September reihen sich oscarprämierte Filme an Kino-Neustarts. Und das alles unter freiem Himmel und vor historischer Kulisse. Das Open-Air-Kino findet in diesem Sommer zum ersten Mal auf der Turnierwiese von Schloss Rheydt statt. „Kino gehört zur Alltagskultur, und das Schloss war immer schon der Kulturort – auch vor 200 Jahren“, sagt Museumsdirektor Karlheinz Wiegmann.

Direkt im Anschluss an die Sommermusik, die vom 23. August bis zum 1. September an selber Stelle veranstaltet wird, gibt es also endlich für alle Mönchengladbacher auch ein Freiluft-Kinoerlebnis. „Ich freue mich, dass unsere Konzertreihe nach zwölf Jahren eine Erweiterung bekommt“, sagt Günter vom Dorp, der die Konzertreihe Sommermusik veranstaltet. Die Schnittmenge beider Veranstaltungen sei sehr groß, findet vom Dorp. „Wir spielen Filmmusik, und im Sommerkino werden viele Musikfilme gezeigt“, sagt er und meint damit „Bohemian Rhapsody“, „Rocketman“, „A Star is Born“, „Yesterday“ und „Mamma Mia – Here we go again“. „Es ist eine Symbiose“, freut sich vom Dorp.