Familien in Mönchengladbach : Kindersozialarbeit in Rheydt Ost gestartet

Kindersozialarbeit in Rheydt Ost gestartet

Familien in Mönchengladbach

Mönchengladbach In Rheydt Ost gibt es viele Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Die Awo hilft nun mit unbürokatischen Angeboten.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mönchengladbach bietet Familien in Rheydt Ost seit Kurzem unbürokratische Hilfe an. Das Projekt „Mobile Kindersozialarbeit“ soll Familien mit Kindern zwischen sechs und 13 Jahren bei vielen Problemen als Ansprechpartner dienen. Dabei gehe es um ganz verschiedene Dinge wie Hilfe beim Anträge ausfüllen, Erziehungsfragen oder Freizeitangebote.

Zwei pädagogische Kräfte der Awo sind in dem von der EU geförderten Projekt engagiert. Sie sind an Schulen, Kindergärten und teilweise auch auf den Straßen und an Spielplätzen unterwegs. Ihr Gebiet besteht aus den Stadtteilen Rheydt-Mitte, Grenzlandstadion, Bonnenbroich-Geneicken, Mülfort und Schloss Rhyedt. Dort sind laut Awo über 32 Prozent der Einwohner Arbeitslosengeld-II-Empfänger (“Hartz IV“) und über 40 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Besonders viele Kinder im Quartier Rheydt Ost seien von Armut bedroht und ihre gesellschaftliche Teilhabe sei gefährdet, heißt es von der Awo.