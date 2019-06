Aus Mönchengladbach in die USA : Pfadfinder auf großer Tour

Kilian (l.) und Alex (r.) mit Dennis Gräber. Die beiden fahren bald in die USA. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Himmelsrichtung an Pflanzen ablesen, Bänke zimmern und wandern: In Mönchengladbach gibt es 15 Pfadfinder-Stämme. Zwei Pfadfinder aus Eicken reisen jetzt zum Welttreffen in die USA.

Pfadfinder? In Mönchengladbach, mitten in der Stadt? Aber ja doch. Es gibt 15 Pfadfindergruppen, Stämme genannt, im Stadtgebiet. Zum Beispiel den Stamm Trotzenburg in Eicken, gegründet 1929. 90 Jahre alt und putzmunter. Jeden Freitagabend treffen sich die Trotzenburger zur Gruppenstunde im Pfarrheim neben der Kirche St. Maria Rosenkranz. Mit dabei sind Kilian und Alex: Die beiden Eickener Pfadfinder werden im Juli am World Jamboree teilnehmen, dem großen weltweiten Pfadfindertreffen in West-Virginia in den USA. Ein nicht gerade alltägliches Erlebnis: Mehr als 30.000 Scouts aus aller Welt werden dann vier Wochen lang in einer gigantischen Zeltstadt leben.

Die beiden 14-jährigen Trotzenburger wirken dennoch recht gelassen. „Es gab vier Vorbereitungswochenenden und wir werden ja mit dem deutschen Kontingent zusammen sein“, sagt Kilian und Alex nickt. Vielleicht sind die beiden immer so cool, vielleicht liegt es auch daran, dass sie als Pfadfinder viel Erfahrung haben und wissen, was es heißt, auf große Tour zu gehen. Schließlich gehören die Sommer- und Herbstlager zum festen Programm des Pfadfinderlebens. Regelmäßig geht es mit mehreren Autos oder im Bus von Eicken aus los – nach Belgien oder in die Niederlande, nach Schweden oder Kroatien. Oder auch in andere Regionen Deutschlands. Dort werden gemeinsam auf einem Campingplatz die großen Zelte aufgebaut, Tische und Bänke selber gezimmert, die Dienste eingeteilt. Die Pfadfinder unternehmen Wanderungen wie es sich gehört, aber auch Schnitzeljagden werden organisiert und Lager-Olympiaden veranstaltet. Wenn abends das Lagerfeuer knistert und die Stockbrote gebacken werden, ist das Pfadfinderromantik pur. „Leider haben wir momentan niemanden, der ein Instrument spielt“, bedauert Dennis Gräber. Ihn lässt das Leben der Scouts nicht los. Er hat alle Stufen von den Wölflingen bis zu den Rovern durchlaufen und ist heute mit 34 Jahren Leiter und Stammesvorstand.

Info Über 40 Millionen Pfadfinder weltweit Mitglieder Weltweit sind über 40 Millionen Kinder und Jugendliche bei den Pfadfindern aktiv. In Deutschland gibt es rund 260.000 Mitglieder. Die Stämme organisieren sich nach Alter: Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadis und Rover. Ab 21 wird man Leiter. Die Pfadfinderbewegung wurde 1907 von Robert Baden-Powell ins Leben gerufen. Mönchengladbach Hier sind die Pfadfinder zu erreichen: www.dpsg-mg.de.

Die Zeltlager im Sommer und Herbst sind zweifellos die Höhepunkte des Pfadfinderjahres. Dann können die jungen Pfadfinder auch zeigen, was sie drauf haben: Zelte aufbauen, professionell Knoten knüpfen, sich im Wald orientieren, am Moosbewuchs die Himmelsrichtung erkennen, aus einem Halstuch einen Verband machen und vieles mehr.

Früher gab es auch noch Wettkämpfe zwischen den Pfadfinderstämmen im Stadtgebiet, aber das ist in letzter Zeit nicht mehr organisiert worden, denn den Pfadfindern geht es wie anderen auch: es gibt nicht mehr so viele Menschen, die sich dauerhaft engagieren wollen. Die wie Dennis Gräber alle Stufen der Pfadfinder durchlaufen und schließlich Verantwortung übernehmen. Denn die Gruppen brauchen Leiter, die die Spiele organisieren, sich das Programm ausdenken, die Fahrten planen und durchführen.