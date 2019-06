Mehr Sicherheit für Schüler : Schulstraße wird Sackgasse nach tödlichem Unfall eines Kinds

Mönchengladbach Durch die neue Regelung soll der Bring- und Holverkehr zur Grundschule an der Schulstraße und zur Realschule Volksgarten an der Luise-Vollmar-Straße entzerrt werden.

Elterntaxis sorgen vor vielen Schulen im Land für Staus und unübersichtliche und damit gefährliche Situationen. An der Schulstraße war es im Dezember vergangenen Jahres zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen . Eine 42-jährige Autofahrerin, die ihre Kinder zur Schule bringen wollte, überrollte ein achtjähriges Mädchen, das ebenfalls von seinen Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht worden war. Jetzt soll der Schulweg zur Grundschule Schulstraße und der Realschule Volksgarten sicherer werden. Ab kommenden Montag, 1. Juli, wird dafür die Verkehrsführung im Bereich Schulstraße/Luise-Vollmar-Straße geändert.

Die Luise-Vollmar-Straße wird auf den letzten rund 50 Metern entlang des Schulgeländes in Fahrtrichtung Schulstraße zur Einbahnstraße. Dies bedeutet, dass die Schulstraße zur Sackgasse wird, und die Zufahrt zur Luise-Vollmar-Straße nur noch über die Erzbergerstraße möglich ist. Das teilte die städtische Pressestelle jetzt mit.

Durch die Einbahnstraßenregelung soll der Bring- und Holverkehr zur Grundschule an der Schulstraße und zur Realschule Volksgarten an der Luise-Vollmar-Straße entzerrt werden. Für die Grundschule wird außerdem an der Leifhelmstraße eine sogenannte Kiss+Drop-Zone eingerichtet, wo die Schulkinder, die mit dem Auto gebracht werden, ein- und aussteigen können und dann, ohne eine Straße queren zu müssen, sicher zur Schule kommen.