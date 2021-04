Nach Urteil aus Karlsruhe : Scholz wirft Altmaier vor, beim Klimaschutz auf der Bremse zu stehen

Berlin Vizekanzler Olaf Scholz und Umweltministerin Svenja Schulze wollen im Sommer Eckpunkte für ein erweitertes Klimaschutzgesetz vorlegen. Das Bundesverfassungsgericht hatte den bisherigen Ansatz als teilweise verfassungswidrig eingestuft.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgeworfen, beim Klimaschutz an vielen Stellen auf der Bremse zu stehen. „Immer blinken für große Klimaziele, aber niemals real handeln, sondern immer ganz hart auf der Bremse stehen“ - dieses Politikprinzip sei nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz nun gescheitert, sagte Scholz am Donnerstag in Berlin. „Jetzt muss wirklich gehandelt werden - und ich bin bereit das zu tun“, kündigte der Finanzminister an.