Chöre in Mönchengladbach : Gemeinschaft beim Gesang

Rheydt Der „Rheydter Knabenchor“ ist ein wichtiger Leistungsträger in der Kirchenmusikpflege.

Donnerstag ist Knabenchortag bei Kantor Udo Witt. Ab 16.15 Uhr versammeln sich zunächst die Jüngeren im Probenraum der evangelischen Hauptkirche am Rheydter Markt, um eine Stunde zu proben. Von 17.30 bis 18.30 Uhr sind dann die Tenöre und Bässe dran – also die jungen Herren, die einmal als kleine Soprane oder Altstimmen angefangen haben. Heute ist die Abfolge geändert, denn der einmal im Jahr stattfindende „Singetag“ steht bevor, bei dem sich alle vokalen Gruppen der Hauptkirche präsentieren. Doch davon später mehr.

Bereits um 15.30 Uhr stiefelt forsch und ohne Scheu Julian in den Probenraum, stolz seinen grün-schwarzen Fahrradhelm präsentierend, den er – zusammen mit dem dazugehörigen Rad – am Vortag zu seinem sechsten Geburtstag geschenkt bekam. Der baldige Erstklässler mit dem glasklaren Sopran hat noch nicht die Ausdauer für eine ganze Probe, deshalb widmet der Kantor ihm eine kurzweilige Solounterweisung. In der Probe halten sie die Töne mögichst lange um die Wette, lassen den „Kuckuck“ in immer höhere Regionen steigen oder singen die Legatotöne gemeinsam langsam abwärts. Inzwischen trudeln die jüngeren Chorsänger ein, und Julian singt noch einige Zeit in der Gruppe mit.