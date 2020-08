Kolumne : Der Auserwählte

Mönchengladbach Überraschend und über ein Jahr vor die Bundestagswahl kürt die SPD mit Olaf Scholz bereits ihr Kanzlerkandidat. Jetzt könnte man vorschnell meinen, dass es doch egal ist, wann die SPD sich festlegt, mit wem sie die Wahl verlieren will. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Scholz hat zwar so viel Charisma wie ein plattgetretener Rollrasen, aber immerhin hat er sich durch seine schlafmützige Art in die akute Pandemie-Panikphase als menschgewordenes Beruhigungsmittel bewährt. Der einzige, der in Scholz das Potenzial für ein schlafender Riese wittert, ist Markus Söder, der sich sogleich beschwerte: „Kein Mensch hat Verständnis dafür, dass wir jetzt über Wahlkampf reden“. Sagt einer, der seit Monate nix anderes versucht, als sich mit Neuschwansteininszenierungen und Law & Order-Getue als Unions-Kanzlerkandidat in Position zu bringen. Vor allem der Vorwurf, dass man sich während eine Pandemie nicht mit Wahlkampf beschäftigen sollte, klingt aus dem Mund des Weißwurst-Präsidenten geradezu lächerlich, versucht doch ausgerechnet er ständig, aus die Corona-Krise das zu machen, was seinerzeit für Gerhard Schröder das Elbe-Hochwasser war, nämlich der Steigbügel ins Kanzleramt. Söder mag zwar ein aus pure Berechnung zusammengezimmerter Charakter haben, aber er hatte bisher auch immer ein guter Riecher, was politische Entwicklungen angeht. Und deshalb ahnt er wohl auch als einziger, dass die Corona-Krise sogar zur Geheimwaffe für ein erfolgreicher Scholz-Wahlkampf werden könnte, wie eine Art Trailer für ein Action-Spektakel: Finanzminister Olaf Scholz rennt mit seine große Bazooka durch der Urwald und ballert seine Milliarden auf alles, was sich bewegt. Wumms! Demnächst in diesem Theater: „Der Scholzonator“! Auf diese Weise kann der Mann, der sich beim Kampf um der Parteivorsitz noch nicht mal gegen Wum und Wendelin durchsetzen konnte, im nächsten Jahr durchaus Kanzler werden. Nur ein Impfstoff könnte ihn noch stoppen.