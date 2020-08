Studie zeigt positiven Trend : Corona-Krise stärkt Zusammenhalt in Deutschland

Corona-Krise stärkt Zusammenhalt in Deutschland

Gruppen, die schon vor der Krise mit mehr Problemen zu kämpfen hatten, sehen auch den Alltag in der Pandemie kritischer. Foto: dpa/Marcel Kusch

Gütersloh Nur jeder Vierte sieht das soziale Miteinander in Deutschland gefährdet. Die Grundstimmung ist einer Studie zufolge optimistisch. Einige Bevölkerungsgruppen drohen jedoch, aus dem sozialen Gefüge herauszufallen.

Deutschland ist in der Corona-Pandemie nach Einschätzung vieler Menschen enger zusammengerückt. In einer Umfrage für die Güterloher Bertelsmann-Stiftung bewerteten Bürger den gesellschaftlichen Zusammenhalt nach dem ersten Höhepunkt des Infektionsgeschehens positiver als zu Jahresbeginn. Demnach fiel der Anteil derjenigen, die den Zusammenhalt in Deutschland gefährdet sahen, von 46 Prozent im Februar auf nur noch 26 Prozent im Mai und im Juni.