Corona in Mönchengladbach (Dienstag, 11. August) : Stadt meldet acht weitere Infizierte

Mönchengladbach Die Zahl der Corona-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern ist bis Dienstag um zwei auf nunmehr drei gesunken. Gleichwohl: Das Gesundheitsamt meldet acht Neuinfektionen.

Aktuell sind in Mönchengladbach 272 (Vortag: 257) Personen in Quarantäne. Seit März wurde das Virus in 868 Fällen in Mönchengladbach nachgewiesen. 739 der Infizierten sind inzwischen schon wieder genesen.