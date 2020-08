Am Kapuzinerplatz in Mönchengladbach : Das sind die Pläne für die Bunker-Rückseite

Ein Blick auf die Baustelle in der Mönchengladbacher Oberstadt. Foto: Wilhelm Thomas

Mönchengladbach RP-Leser Wilhelm Thomas interessiert sich sehr für die Baumaßnahmen an der Aachener Straße/ Ecke Viersener Straße. Er möchte Neubürgern und auch jungen Menschen erklären, was rückseitig zum Kapuzinerplatz passiert. Ein Rundgang durch die Oberstadt.

Von Franz Josef Ungerechts

Ingrid und Wilhelm Thomas sind ein Ehepaar, das schon immer in der Stadtmitte zu Hause ist. Beide interessieren sich sehr für ihr Umfeld. Sie kennen sich aus, wenn es in Gesprächen um Fragen zur Geschichte der Stadt geht. Als Ur-Gladbacher geben sie gerne bei ihren Spaziergängen durch die Stadt fragenden Mitmenschen Auskünfte. Beide sind in der Stadtmitte geboren, haben dort geheiratet und wohnen seit Jahren an der Albertusstraße. Demzufolge kennen sie sich aus. Doch zur Baumaßnahme an der Aachener Straße 3 bis 13 suchen auch sie nach Antworten.

Aufmerksam beobachten Ingrid (79) und Wilhelm Thomas (82) die Bauarbeiten direkt hinter dem Kapuzinerplatz, auf dem Teilstück zwischen Sandradstraße und Viersener Straße, gegenüber dem Verwaltungsgebäude. Vor allem wolle sie wissen, was konkret dort passiert. Eine grobe Antwort kennen sie bereits: Auf der rund 2100 Quadratmeter großen, jetzt bald freien Fläche, wird ein Komplex mit 32 Mikroapartments sowie 53 möblierte Einzimmerwohnungen entstehen.

Als alter Gladbacher weiß Wilhelm Thomas natürlich, dass dort, wo die Bagger noch die letzten Abrissarbeiten verrichten, ein Bunker gestanden hat. „Der“, so erzählt der ehemalige, selbstständige Textilfabrikant, „in der Zeit nach dem Krieg aus Sicherheitsgründen nicht gesprengt werden konnte.“ Da der Bunker keinen schönen Anblick bot, wurde er mit der Zeit um- und überbaut. So entstanden die Giebelhäuser direkt an der Bunkermauer zum Kapuzinerplatz.

Wilhelm Thomas begutachtet die Baustelle an der Aachener Straße. Foto: Franz Josef Ungerechts

Nach hinten, zur Aachener Straße hin, die früher in diesem Teilstück noch Wallstraße hieß und eine enge Gasse war, blieben die Althäuser im Bestand. „Hier hatte früher Karl Brüggemann seine Dachdeckerfirma, und jetzt ist alles verschwunden“, sagt Wilhelm Thomas. „Doch was passiert mit der Rückfront des Bunkers?“

Dies erklärt Annette Bonin, Ratsfrau und planungspolitische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion: „Wir haben einen ansprechenden, sinnvollen Entwurf, der jetzt umgesetzt wird.“ Zwischen Bunkerwand und den aufgesetzten Laubengängen der Giebelhäuser und dem neuen Komplex entstehe ein begrünter Innenhof, darin schließe sich der mit Vor- und Rücksprung gebaute neue Komplex an, hoch wie die Nachbarhäuser. „Geplant sind dort auch Wohnungen für Singles und Kurzzeit-Mieter.“ Platz wird also geschaffen, zum Beispiel für Menschen, die zeitweilig ein Zuhause brauchen, weil sie etwa einige Monate in Mönchengladbach arbeiten. Mitte 2021 soll das Projekt fertiggestellt sein.

Dieses historische Foto zeigt die Bauarbeiten am Alten Bunker an der Aachener Straße. Foto: Stadtarchiv

Das Areal war ursprünglich als Erweiterungsfläche für die gegenüberliegende Stadtverwaltung vorgesehen. Doch durch den geplanten Rathaus-Neubau in Rheydt benötigt die Stadt die Fläche nicht mehr selbst.

Einige zusätzliche Antworten zu aufkommenden Fragen können Ingrid und Wilhelm Thomas nun bei ihren Spaziergängen durch die Stadt Neubürgern und jüngeren Menschen geben:

Von hinten Die Rückseite des Bunkers zur Aachener Straße zeigt, oben aufgesetzt, die Laubengänge der Giebelhäuser, die ihre schönere Front zum Kapuzinerplatz haben.

Verschwunden Die teilweise maroden Bestandsgebäude an der Aachener Straße wurden bereits abgerissen. Im Herbst vergangenen Jahres ist der letzte Mieter ausgezogen.

Auf dem Platz Nach dem Krieg wurde der Kapuzinerplatz nach und nach verschönert, demnächst mit der Markthalle. Der Anschluss zur Viersener Straße folgt jetzt.