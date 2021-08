Kurzkritik in Mönchenlgladbach : Sommer, Sommerende

Schriftstellerin Ronya Othmann, Literarischer Sommer 2021 Foto: Cihan Cakmak/ Hanser-Verlag/Cihan Cakmak

In ihrem Debüt-Roman „Die Sommer“ bringt Ronya Othmann die Sätze auf den Punkt. Sie erzählt von den jährlichen Besuchen ihrer kindlichen Romanheldin in einem syrischen Dorf, einem jesidschen, was die Sache komplex macht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Armin Kaumanns

Leyla ist ein Mädchen aus München, Feriengast im Land des Vaters, deren Erinnerungen an diese immer wiederkehrenden Sommerferien in der Sicht der Autorin, einer erwachsenen, jesidischen, politisch engagierten jungen Frau in Deutschland, zu preisgewürdigter Literatur geworden sind. Auf dem Podest in der Rheydter Stadtbibliothek sitzt Ronya Othmann als für dieses Jahr letzter Gast der Reihe „Literarischer Sommer“ mit ihrer Gesprächspartnerin Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW zusammen. Und bringt kaum einen Satz zu Ende. Das allerdings in selbstbewusster Jugendsprache, voll von selbstbestätigenden Floskeln. Und schafft es gleichwohl, bei aller rhetorischen Unbeholfenheit, das Bild einer ernsthaften Schriftstellerin abzugeben.