Sommermusik in Mönchengladbach : Jecke Tön’ und Dampf-Rock in Rheydt

Er kann’s noch. Mit 74 Jahren zauberte Ian Anderson auf der Querflöte und begeisterte mit zeitlosem Rock das Publikum im Hof von Schloss Rheydt. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Köbes Underground eröffnete am Freitag die 15. Sommermusik auf Schloss Rheydt. Am Samstag begeisterte Jethro Tull mit zeitlosem Rock. Die Zuschauer feierten, und es gab manch überraschende Momente.

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl und Dieter Mai

Tanzen bei Köbes Underground Die legendäre Hauskapelle der nicht minder legendären Stunksitzung aus Köln eröffnete am Freitag mit ihrem Konzert nicht nur die 15. Sommermusik Schloss Rheydt, sondern kurzerhand die närrische Session 2021/22 im Rheinland. Zum Abschluss des Programms zog das wegen der Pandemie unter Entzugserscheinungen leidende Kölner Dreigestirn auf die Bühne, das nach der einjährigen Unterbrechung endlich sein „Kölle Alaaf!“ los werden wollte.

Dabei hatte es vor einem Monat noch Zweifel gegeben, ob die Sommermusik stattfinden kann. Erst am Tag vor der Eröffnung erhielt Voilà-Konzerte als Veranstalter die Erlaubnis, die Bestuhlung aus dem Innenraum zu entfernen und Platz für die Tanzwütigen zu schaffen. Oberbürgermeister Felix Heinrichs dankte Günter vom Dorp für sein Durchhaltevermögen. Nur dadurch sei die 15. Auflage der Sommermusik überhaupt möglich geworden. Vom Dorp wiederum dankte seinen Mitarbeitern, die ununterbrochen daran gearbeitet hätten, das Konzert am Schloss coronakonform anzubieten. „Wenn wir die Sommermusik schon zum 15. Mal durchführen, zeigt uns das, dass es möglich ist, weit über die Stadt hinaus strahlende Konzerte zu veranstalten“, meinte vom Dorp, der danach schleunigst die Bühne frei machte für die zehn Bandmitglieder von Köbes Underground. Jeck, außer Rand und Band, tanzfreudig und stimmgewaltig war das Publikum im ausverkauften Schlosshof. Da spielte es keine Rolle, dass viele Stücke eingefleischten Fans der Stunksitzung bekannt waren. Das Lied vom fehlenden Komma oder vom Bofrost-Mann oder die Just-a-Gigolo-Interpretation begeisterten. Musikalisch in vielen Stilrichtungen zu Hause, schauspielerisch bestens in Form und satirisch den Zeitgeist und den Karneval betrachtend verzauberte die Band die Besucher vom ersten Ton an.

Endlich Stimmung, endlich Musik hören und tanzen. Koebes Underground sorgten für einen fröhlichen Start der Sommermusik. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Freche Texte zu bekannten Melodien, garniert mit passenden Kostümen sind das Markenzeichen der Kölner Band, die sich allerdings Buh-Rufe gefallen lassen musste. Wer mit dem FC-Schal im Borussia-Land auftritt, geht dieses Risiko ein. Versöhnt war der Fohlen-Fan, als Köbes Underground den kölschen Verliererverein gehörig durch den Kakao zog.

Jubel bei Jethro Tull Auf einen fulminantem Auftakt mit schnörkellosem Rock’n’ Roll folgte der erste von zahlreichen Gänsehaut-Momenten. Als Ian Anderson zur Akustikgitarre die ersten Zeilen des Konzeptalbum-Klassikers „Thick as a Brick“ anstimmte, stand in der malerischen Kulisse für einen Moment die Zeit still. Unglaubliche 49 Jahre seit der Veröffentlichung des legendären Ein-Stück-Albums schnurrten auf Sekunden zusammen. Die kollektive Erinnerung, die in den Köpfen der Besucher ganze Lebensläufe abspulen lässt, sie war greifbar in diesem Moment.