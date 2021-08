Kurzkritik in Mönchengladbach : Byggesett Orchestra mit Ambient Jazz

Kurzkritik in Mönchengladbach

Beim Pop Paradiso Festival im Abteigarten überzeugte das Byggesett Orchestra mit variantenreichem Ambient Jazz. Zu Mirco Wessoly, der den Abend als Ein-Mann-Support-Act mit fein getakteten Geigen- und Gitarren-Loops eröffnete, gesellte sich irgendwann wie beiläufig Byggesett-Mann Peter Körfer hinzu.

Nach kurzer Umbaupause übernahm die Band des Abends in Gänze die Bühne. Wie ein Spiegelbild der feinen Tröpfchen des eben rechtzeitig durchgezogenen Regenbandes perlten die ersten Minimal-Soundscapes des Byggesett Orchestra in die einsetzende Abenddämmerung. Aus mittlerweile gut gefüllten Stuhlreihen sog ein aufmerksames Publikum die Klangbilder begierig auf. Ergänzt um Wessolys Geige ging die musikalische Reise zunächst in Richtung einer perkussiven imaginären Folklore.