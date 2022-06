Exklusives Angebot in Neuss : Schwimmkursus-Offensive in den Sommerferien

Im Stadtbad wird ein exklusives Angebot in den Sommerferien angeboten. (Symbolbild) Foto: Stadtwerke Neuss

Neuss Über 550 Kinder hatten in den Neusser Schwimmbädern in den Sommerferien 2021 in Kursen die Schwimmfähigkeit erlangt. Für sogar rund 700 Kinder werden in den diesjährigen Sommerferien jetzt Plätze in Schwimmkursen angeboten.

)Um Wasserflächen für die Schwimmausbildung zur Verfügung zu stellen, haben die Stadtwerke entschieden, das Stadtbad in den Sommerferien über drei Wochen exklusiv für Kursangebote zur Verfügung zu stellen. „Da das Stadtbad in den vergangenen Jahren saniert wurde und wir die Corona bedingten Schließzeiten zusätzlich genutzt haben, um Reparaturarbeiten durchzuführen, können wir die Schließzeit in diesem Sommer deutlich verkürzen und das Bad stattdessen für die Kinderschwimmkurse zur Verfügung stellen,“ erklärt Bädergeschäftsführer Matthias Braun.

Das Stadtbad steht während der Sommerferien für drei Wochen vom 27. Juni bis zum 15. Juli von montags bis freitags exklusiv für Schwimmkurse zur Verfügung. Insgesamt 24 Schwimmkurse werden dort realisiert. Im Lehrschwimmbecken im Südbad-Hallenbad in Reuschenberg wird der Neusser Schwimmverein (NSV) von montags bis freitags 20 Kinderschwimmkurse mit je zehn Übungseinheiten anbieten. Im Lehrschwimmbecken im Nordbad-Hallenbad werden die TG Neuss und der NSV von montags bis freitags 24 Kurse mit je zehn Übungseinheiten anbieten. Im Lehrschwimmbecken des Konradbads in Gnadental werden während der Ferien vom NSV acht Nichtschwimmerkurse angeboten. Da es sich um unterschiedliche Kursmodelle handelt, die von Vereinen beziehungsweise der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) angeboten werden, bestehen die Kurse aus zehn oder 15 Übungseinheiten und gehen in der Regel über zwei oder drei Wochen. Für die Kurse der NBE können sich Interessenten online auf eine Warteliste setzen lassen: https://kurse.stadtwerke-neuss.de/de/courses/. Die Interessenten werdenzeitnah per E-Mail informiert, ob und ab wann eine Buchung möglich ist. Die Anmeldungen für die Kurse des NSV, der TG und der DLRG erfolgen über die Vereine.

(NGZ)