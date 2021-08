Niederrheinische Sinfoniker : Konzerte ab Januar wieder im Vollformat

Mönchengladbach Die Niederrheinischen Sinfoniker und ihr Generalmusikdirektor Mihkel Kütson stellen das neue Programm für die kommende Spielzeit vor.

Mihkel Kütson dampft noch. Immerhin ist es unmittelbar nach einer der ersten Proben mit den Niederrheinischen Sinfonikern, dass der Generalmusikdirektor zur Vorstellung des Konzertprogramms für die kommende Spielzeit vor die Presse tritt. Sieht nach Arbeit aus, was sich da im Konzertsaal rund um Richard Strauss‘ 2. Hornkonzert zugetragen hat. In der nächsten Woche geht es nämlich schon los mit dem ersten von sieben Sinfoniekonzerten, die der Klangkörper des Gemeinschaftstheaters in Krefeld und Mönchengladbach vor der Brust hat. Einen schönen, dicken Brocken als Nachklang auf einen ausgefallenen Sommer gibt es da im Zweierpack mit Brahms‘ jugendlicher Serenade opus 11. Dass Corona auch noch mitspielt, mindestens bis Januar, erklärt der Chef des Hauses, Generalintendant Michael Grosse.

So weit die Fakten zu den Corona-Umständen des musikalischen Jahresprogramms von Seiten des Theaters. Das enthält außer den Sinfoniekonzerten einen nie dagewesenen Strauß an Angeboten für Jung und Alt. Jung ist dabei wörtlich zu nehmen. Denn das neue, dreiteilige Format „Krabbelkonzerte“, das die neue Konzertpädagogin Luisa Piewak mit der Dramaturgin Eva Ziegelhöfer entwickelt hat, wendet sich an Null- bis Zweijährige, die im Studio MG/Glasfoyer KR ersten Kontakt mit Instrumenten bekommen sollen. Samt je einer Begleitperson. Die ebenfalls neuen „Sitzkissenkonzerte“ wenden sich an Kita-Kinder bis sechs. Dazu gibt’s Schulkonzerte nebst Ferienworkshops, Musiklabore und eine Klassik-Lounge für Erwachsene, für alle, die sich gern mit Theorie und Geschichte beschäftigen wollen.