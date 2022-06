Sommerferien in Dormagen: Ferien-Programm im Stadtgebiet​

Dormagen Vom Programmier-Workshop bis hin zum Salsa-Tanzen, Kinder und Jugendliche dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Die Sommerferien rücken näher und schon jetzt steht steht fest, dass es den Kindern und Jugendlichen in den sechs Wochen ab dem 27. Juni nicht langweilig werden muss. Nachdem die vergangenen zwei Jahre aufgrund der Pandemie programmtechnisch teils etwas ruhiger verliefen, wird es in diesem Sommer wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm geben. Eine Übersicht:



Tanz und Handwerk in der VHS Am 27. und 28. Juni von 10 bis 14 Uhr steht in der Volkshochschule „Filzen“ auf dem Programm. Kinder zwischen zehn und 14 Jahren haben dabei die Möglichkeit, kleine Umhängetaschen oder Handyhüllen aus Filz zu gestalten und zu verzieren. Vom 4. bis 6. Juli von 10 bis 13 Uhr kann dann in der VHS das Tanzbein geschwungen werden. Drei Tage dreht sich alles um Flamenco, Square Dance, Haka oder Salsa. Das Angebot richtet sich an Kinder von zehn bis 14 Jahren. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos, eine Anmeldung unter 02133 257238 oder per E-Mail ist erforderlich.



Workshops in der Stadtbibliothek Auch die Stadtbibliothek bietet in diesem Sommer wieder ein abwechslungsreiches Programm an. Am 30. Juni, 7., 14., 21., 28. Juli und 4. August von 16.30 bis 17 Uhr sind Kinder ab vier Jahren zur Vorleseaktion eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Vom 11. bis 14. Juli, 10 bis 12.30 Uhr, findet der Workshop Klimakunst für Jugendliche (zehn bis 14 Jahre) statt. Zu einem Thema, das selbst gewählt wird, erstellen die Teilnehmenden mit Hilfe von iPads Plakate, welche in Dormagen ausgestellt werden. Am 21. Juli, 10 bis 16 Uhr, ist in der Bibliothek Programmieren angesagt. Im Rahmen eines Workshops setzen sich die Jugendlichen spielerisch mit den Grundlagen der Programmierung auseinander. Am 1., 2., 4. und 5. August, steht der Comic-Workshop auf dem Plan. Die Angebote sind kostenlos, eine Anmeldung unter 02133 257212 oder per E-Mail erforderlich.