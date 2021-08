Musik in Mönchengladbach : Zeitreise mit Ray Wilson

Der ehemalige Genesis-Sänger spielte auch eigene Songs. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Gemeinsam mit seinem Bruder Steve und einer vierköpfigen Band gastierte Ray Wilson bei der Sommermusik auf Schloss Rheydt. Der ehemalige Sänger von Genesis brachte nicht nur erwartbare Klassiker auf die Bühne.

Wilson stimmte die ersten Töne von „No Son of Mine“ an, und prompt wurde das Publikum im Schlosshof um einige Jahrzehnte in der Zeit zurückversetzt – der einzigartige Artrock-Stil von Genesis fasziniert und begeistert auch noch nach Dekaden. So zauberte Wilson, der ab 1996 für kurze Zeit auf Leadsänger Phil Collins folgte, den altbekannten und nostalgischen Sound auf die Bühne, der Fans in Erinnerungen schwelgen ließ und auch Neulinge zum Tanzen brachte.

Neben Genesis-Klassikern wie „That‘s All“ oder „Follow You, Follow Me“ hatte Wilson aber auch Songs befreundeter Musiker wie David Bowie oder Mike & The Mechanics im Gepäck. Zusätzlich war das Programm mit vielen seiner eigenen Lieder gespickt. Die Stimme des charismatischen Schotten wirkte von der Ballade bis zum Rocksong hervorragend, neben Hits wie „Take It Slow“ präsentierte er auch vorab Songs von seinem neuen Album „The Weight of Man“, das am Samstag erscheinen wird.