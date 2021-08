Kultur in Mönchengladbach : Hoher Wellengang im Hochbunker

Nina Hoger und Ulla van Daelen in Güdderath. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Zum Auftakt der Reihe „Herbstzeitlose“ servierten Nina Hoger und Ulla van Daelen eine lyrisch-musikalische Huldigung an das Meer. So war der Beginn des Bunker-Festivals.

Von Dirk Richerdt

Wer aus Hamburg kommt, hat ein Verhältnis zum Meer. Das trifft auch auf Nina Hoger (60) zu, auch wenn sie nicht ihre ganze Jugend an der Waterkant verbrachte. „Noch heute“, erzählte die in Berlin lebende Schauspielerin bei ihrer Lesung im Güdderather Kunstbunker, „verspüre ich das Herzklopfen der ersten Liebe, wenn ich mich dem Meer nähere.“ Was folgte, waren 90 verdichtete Programm-­Minuten mit Lyrik und Prosa und Harfenspiel, die dem Meer auf der Wellenspur blieben.

Die prominente Künstlerin, bekannt aus Fernseh- und Filmproduktionen, nahm die rund 70-köpfige Zuhörerschaft mit auf eine Reise ans, ins und aufs Meer. Dabei war ihr Ulla van Daelen, ehemalige Soloharfenistin des WDR-Rundfunkorchesters, mit virtuosen, klanggewaltigen und filigranen Wellenfiguren an ihrem Saiteninstrument, eine brillante Begleiterin, nein, famose Solopartnerin auf Augenhöhe. Denn da, wo Hogers ansprechend rezitierten Texte – viele davon selbst erdichtet – enden, nimmt die Harfe deren Stimmung kongenial auf und setzt die Handlung auf musikalischer Ebene fort. Zum Beispiel, indem van Daelen Charles Trenets Chanson „La mer“ auch ohne Gesang zu einem anrührenden Hörerlebnis formt. Doch sentimental sollte dieser Abend nicht sein, dafür sorgte Nina Hoger mit witzigem, persiflierendem, vor gereimten Lästereien gar nicht bangem Seemannsgarn. Machte sich lustig über „Hypochonder“, die an Bord der Seekrankheit ihren magenentleerenden Tribut zollen müssen. Oder zitierte in distinguierter Artikulation das Gedicht „Das Fräulein stand am Meere“ des großen Spötters Heinrich Heine.

Auch Bedenkenswertes zum Klimaproblem fand sich im Programm „Der alte Klang und das Meer“. „Wir brauchen das Meer, doch es braucht uns nicht“, befand die Schauspielerin mit der blonden Lockenmähne. Auf Misshandlungen durch den Menschen antworte das Meer – mit verheerender Flut.