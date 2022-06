Stadtranderholung und mehr in Haan : Pralles Programm für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien

Pralles Programm für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien

Stadtranderholung und mehr in Haan

Hoch hinaus soll es auch in diesem Jahr bei der Stadtranderholung wieder gehen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Haan Bald sind Sommerferien und die Jugendförderung der Stadt Haan steht bereits wieder in den Startlöchern: Hier eine Übersicht über die Aktionen.

Los geht’s am 27. Juni mit der ersten Hälfte der Stadtranderholung, täglich von 8 bis 17 Uhr. Bis 15. Juli ist bereits alles für rund 80 Teilnehmende im Alter von 6 bis 16 Jahren organisiert. Die zweite Hälfte läuft dann vom 18. Juli bis 5. August. „Basisstation“ ist auch in diesem Jahr wieder das Schulzentrum Walder Straße, das viele Möglichkeiten der Programmgestaltung bietet. Darüber hinaus wird das Jugendhaus an der Alleestraße als Anlaufstelle für verschiedene Aktionen genutzt. Anmeldungen bei Peter Burek (Tel: 02129/911-471) und Christa Terhardt (Tel: 911-472).