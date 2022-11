Workshop in Mönchengladbach : Gnadenlos, wenn es um Proportionen geht

Mönchengladbach Künstlerin Claudia Schrammen-Herrmann bot in ihrem Atelier „Kunst und Keramik“ einen Workshop zum plastischen Gestalten mit Ton an.

„Endlich wieder!“, sagt Claudia Schrammen-Herrmann. Endlich kann sie in ihrem Atelier „Kunst und Keramik“ an der Mülgaustraße wieder einen Ton-Workshop anbieten. Lange hat sie wegen der Pandemie auf diese Kurse verzichten müssen, jetzt hat sie sich zur Durchführung entschlossen.

Mit der Künstlerin Gisela Varzandeh hat Schrammen-Herrmann eine Dozentin gewonnen, die bereits seit Jahren mit Skulpturen auf vielen Ausstellungen vertreten ist und schon häufiger in dem Atelier unterrichtet hat. Im Workshop ist sie nicht nur eine strenge Lehrerin, sondern auch eine konstruktiv-kritische. „Ich bin gnadenlos, was Proportionen angeht“, sagt die Dozentin. Da kenne sie kein Pardon und fordert immer wieder Verbesserungen und Änderungen an den Werken aus Ton, die langsam Gestalt annehmen. Dabei lässt sie den Kursteilnehmern freie Hand: Jeder soll an diesem Wochenende unter ihrer fachkundigen Aufsicht der eigenen Kreativität freien Lauf lassen.

Schrammen-Herrmann möchte mit dem Workshop auch auf ihr Atelier aufmerksam machen. „Wir sind da und möchten jedem helfen, der sich künstlerisch-kreativ betätigen möchte.“ Die Künstlerin hat sich zwar in den vergangenen Monaten, in denen die Arbeit im Atelier nur eingeschränkt möglich war, in Kunstprojekten mit Kindern und Jugendlichen sowie an der Waldorfschule engagiert. „Aber neues Leben im Atelier ist das, was ich anstrebe.“