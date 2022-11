Kulturangebot : Ein Sonntag zeigt Kulturleben in Hilden

Die Finnissage der Ausstellung „Transformation“ Thomas Virnich, Ulrike Schröter und Razeea Lindner (von links) beginnt am Sonntag um 14 Uhr im Kunstraum des Gewerbeparks Süd an der Hofstraße 64. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der erste Sonntag im November ist in Hilden der Kultursonntag. Am 6. November gibt es zwischen 11 und 19 Uhr eine Fülle von Angeboten.

Das Kulturamt bietet ein abwechslungsreiches Kulturprogramm für alle Generationen mit Malaktion, Transkriptions-Workshop, Ausstellung, Hörtheater und Konzert in der Stadtbibliothek Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, an. „In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, das Programm des Kultursonntages zentriert an einem Ort stattfinden zu lassen. So können interessierte Bürgerinnen und Bürger gleich mehrere Programmpunkte besuchen, ohne von Ort zu Ort tingeln zu müssen“, so Kulturamtsleiterin Eva Dämmer.

Das Kulturprogramm in der Stadtbibliothek beginnt um 15 Uhr mit einem Transkriptions-Workshop mit dem Hildener Stadtarchiv. Fast jeder hatte sie schon einmal in der Hand, das Tagebuch der Großmutter oder die Feldpost eines im Krieg gebliebenen Familienmitglieds. Doch wer kann die historischen Handschriften heute noch lesen? Das Stadtarchiv Hilden bietet daher am Kultursonntag einen kleinen Einblick in die Kunst der Paläographie. Anhand verschiedener Leseübungen und einem Memory-Spiel, kann spielerisch ein erster Einblick gewonnen oder es können bereits vorhandene Kenntnisse vertieft werden.

Gleichzeitig stellt das Wilhelm-Fabry-Museum Bilder aus der Kinder- und Jugendartothek zum Thema „Farbenfrohe Tierwelt“ in den Räumen der Stadtbibliothek Hilden aus. Zu diesem Thema bietet die Künstlerin Lena Lund eine offene Malaktion an.

Das frühere Kutscherhaus an der Hofstraße 6 hat der Verein Hildener Künstler in den 1980er Jahren zum Atelierhaus umgebaut. Foto: Stadtarchiv Hilden

Außerdem findet um 16 Uhr ein Konzert der Musikschule Hilden statt. Unter dem Motto „Da kommt Musik ins Haus“ erwartet das Publikum ein etwa einstündiges Programm mit Musik von Klassik bis Pop, präsentiert von Schülerinnen und Schülern aus den verschiedenen Fachbereichen der Musikschule.

Die Kinder- und Jugendartothek (unser Archivbild aus 2018 zeigt die Aktion „Bildwechsel“) stellt zum Thema „Farbenfrohe Tierwelt“ aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Um 18 Uhr beginnt das Lauschsalon-Hörtheater „Adel verpflichtet“ mit Anja Bilabel präsentiert von der Stadtbibliothek. „Adel verpflichtet“ basiert auf der Kurzgeschichte „Lord Arthur Saviles Verbrechen“ von Oscar Wilde und ist eine fein gezeichnete Krimigroteske und Gesellschaftssatire über den irrwitzigen Versuch eines jungen, reichen Adligen seinem Schicksal vorzubeugen. Die Geschichte wird von Anja Bilabel erzählt und musikalisch untermalt.

Zusätzlich haben Kunst- und Kulturinteressierte um 14 Uhr die Möglichkeit die Finissage der Ausstellung „Transformation“ vom Razeea Lindner, Thomas Virnich und Ulrike Schröter im Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstraße 64, zu besuchen. Die Künstlerinnen und der Künstler sind vor Ort und bieten eine offene Führung an.

Auch öffnen viele Hildener Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers für Besucherinnen und Besucher: Margarete Kuhles-Marshall (Poststraße 40, Hinterhaus) gewährt in ihrem Goldschmiedeatelier für interessierte Besucherinnen und Besucher von 11 bis 18 Uhr einen Einblick in die Welt des Schmuckschaffens. Im Atelier von Jutta Wagner erwartet die Besucherinnen und Besucher, von 14 bis 19 Uhr alles rund um die Kunst von Mineralischen Hohlkörpern. Die Künstlerin Claudia Godec, empfängt Besucherinnen und Besucher, von 11 bis 17 Uhr in ihrer KreativWerkstatt „Ansichtssache“ (Heiligenstraße 6). Die Kreativtherapeutin Tina Borrenkott öffnet ihr Atelier „Zwischentöne“ (Poststraße 40), von 11 bis 17 Uhr. Das PRO-ART Atelier von Petra Ostermann (Niedenstraße 137) ist von 11 bis 18 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Im Haus Hildener Künstler (H6) öffnen einige Ateliers ihre Türen. Darunter befinden sich das Atelier von Judith und Jan Michaelis sowie die Ateliers von Michaela Fröhling, Hildegard Skirde, Karin Machan, Henriette Astor, Desiree Astor, Friedel W. Warhus, Dieter Heinen und Kirsten Graf. Das H6 öffnet seine Türen von 11 bis 17 Uhr.

Alle Angebote im Rahmen des Kultursonntages sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Information zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf www.hilden.de/kultursonntag abrufbar.

