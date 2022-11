St. Laurentius in Mönchengladbach : Konzerte zum Jubiläum der Orgel

Olivier Latry, Titularorganist an der Kathedrale Notre Dame in Paris, gibt in St. Laurentius ein „Orgelfeuerwerk“. (Archivfoto) Foto: Norbert Prümen

Mönchengladbach Die Pfarre St. Laurentius feiert den 25. Weihtag ihrer Rensch-Orgel. Zum Jubiläum wird ein Programm mit namhaften Musikern inszeniert.

Am Mittwoch, 16. November, findet ab 20 Uhr das Orgelkonzert zum Hochfest „Chirstkönig“ und zum 25. Geburtstag der Rensch-Orgel statt. Elmar Lehnen spielt dann Orgelwerke von Joseph Jongen sowie Claude Debussy und legt zudem einen Schwerpunkt auf Improvisation. Karten sind zu zwölf Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse zu haben.

Der französische Organist Olivier Latry spielt am Freitag, 18. November, 20 Uhr, in St. Laurentius Werke von Louis Vierne und Jehain Alain sowie eigene Kompositionen und Improvisationen. Im Anschluss an das „Orgelfeuerwerk“ gibt es eine Buchsignierung von Latrys „An der Orgel von Notre-Dame“. Die Karte kostet zwölf Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.