Konzert in Mönchengladbach : Pianist Olec Mün und seine Suche nach Versöhnung

Der argentinische Pianist Olec Mün Foto: Paloma Santeban Arbol

Mönchengladbach Den in Argentinien geborenen Musiker verbindet die Familiengeschichte mit Mönchengladbach. Jetzt ist er für ein Konzert in die Vitusstadt gekommen. Welchen Hintergrund das hat und wie der Klavierabend war.

Olec Mün kräuselt die Stirn, wenn er an seine Oma denkt. Er blickt versonnen, lächelt wehmütig in sich hinein, während er sacht nach hinten gebeugt auf dem Flügel vorm Altar der Citykirche ihr zum Gedenken eine sanfte Akkordfolge wieder und wiederholt. Darüber hebt sich eine melancholische Melodie an – schön und traurig zugleich.

Mit seiner Großmutter verbindet der Pianist vor allem die Erinnerung an den Holocaust: Dora war Spross einer jüdischen Familie in Mönchengladbach, die zum Teil von den Nazis ermordet wurde. Und sie war verheiratet mit Richard Schnock, der ebenfalls in Rheydt aus einer alteingesessenen Metzger-Familie stammte. Beide emigrierten, flohen noch vor Kriegsbeginn nach Argentinien, bekamen Kinder und Kindeskinder. Olec Mün, geboren 1985, heißt eigentlich Marcelo Schnock. Er hat, obwohl er nicht deutsch spricht, wie sein Vater die deutsche Staatsangehörigkeit behalten und vor zwei Jahren die Lieder geschrieben, die er nun auf seiner „Reconciliation“-Tour (zu Deutsch: „Versöhnung“) an Orten seiner Familiengeschichte aufführt.

In Mönchengladbach hat sich die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit seiner und seines Anliegens angenommen. Geschäftsführer Armin Schuster hat akribisch die Familiengeschichte der Schnocks in Rheydt erforscht und bis zur zwölften Generation zurückverfolgt. Sein rund halbstündiger Vortrag vor dem etwa hundertköpfigen Auditorium in der Citykirche veranschaulicht einerseits die tiefen Wurzeln jüdischen Lebens in der Stadt. Andererseits aber auch das Drama des Holocaust, an dessen Opfer heute sichtbar Stolpersteine erinnern – an der Hofstraße gemahnen sie an Müns Urgroßeltern.

Auch Oberbürgermeister Felix Heinrichs sprach einige Worte zum Thema des Konzerts: „Versöhnung“. Heinrichs bemerkte im Blick auf die aktuelle Weltlage, dass „wahre Größe“ sich nach einem Konflikt darin zeige, „die Kraft zur Versöhnung zu finden.“