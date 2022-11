Kultur in Grevenbroich : Künstlerin will Geschichten erzählen

Unter dem Motto „Moment-Aufnahmen“ stellt die ostfriesische Künstlerin Ida Oelke ihre Werke an der Broichstraße in Hülchrath aus. Foto: Georg Salzburg (salz)

Hülchrath Ida Oelke (66) aus Ostfriesland stellt in der ehemaligen Synagoge in Hülchrath aus. Unter dem Titel „Moment-Aufnahmen“ zeigt sie Holzschnitte und Drucke. Zu den „Hinguckern“ zählen zwölf minimalistische Porträts.

Der Grevenbroicher Ausstellungsmacher Roland Brozio präsentiert jetzt Werke der in Esens in Ostfriesland lebenden Künstlerin Ida Oelke in der ehemaligen Hülchrather Synagoge an der Broichstraße 16. Die 66-Jährige zeigt Druckgrafiken und nennt ihre Ausstellung „Moment-Aufnahmen“.