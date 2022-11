Schlosskonzert in Mönchengladbach : Umjubelter Konzertabend im Schloss

Mönchengladbach Das bekannte Morgenstern-Trio mit seiner temperamentvollen Pianistin begeisterte das Publikum im Rittersaal. Am Ende widmeten sich die Musiker noch einer Herkulesaufgabe.

Pianistin Catherine Klipfel, die neben ihrer solistischen Tätigkeit auch an der Folkwang-Hochschule in Essen lehrt, Geiger Stefan Hempel, Professor an der Musikhochschule Rostock, und Cellist Emanuel Wehse, der in Kassel lehrt, musizieren schon seit vielen Jahren zusammen. So genossen die Zuhörer reife Interpretationen, die inhaltliche Durchdringung fast unmerklich mit höchstem technischem Vermögen verschmelzen ließen.