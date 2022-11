Neue Ausstellung von Claudia Maas in Krefeld : „Licht und Raum“ im Kunstverein

Gräser wiegen sich im Wind: Dieses Motiv hat Claudia Maas mit Acrylfarbe auf Leinwand dargestellt. Naturdarstellung ist immer der Ausgangspunkt ihrer Kunst. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Claudia Maas zeigt Malerei und Fotografie im Buschhüterhaus. „Ich interessiere mich sehr für Architektur“, sagt die Künstlerin. Sie hat Spaß daran, mit geometrischen Elemente in ihren Naturdarstellungen zu spielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maren Kaster

Natürliche Strukturen, geometrische Formen bis hin zu architektonischen Zeichnungen - all das vereint Claudia Maas in ihren Bildern. Die 1966 in Duisburg geborene Künstlerin stellt ab dem 4. November im Krefelder Kunstverein aus. Unter dem Titel „Licht und Raum“ werden dort 41 ihrer Werke zu sehen sein. Darin gelingt es ihr, neutrale Natursequenzen konkret durch geometrische Formen zu betonen und ihnen einen neuen Reiz zu geben.

„Ich interessiere mich sehr für Architektur“, erzählt die Künstlerin lächelnd. Diese Begeisterung spiegelt sich in ihren Werken. Überall sind mal mehr, mal weniger versteckte Bauwerke, deren Gerüste oder einfache geometrische Figuren sichtbar. Der Ausgangspunkt ihrer Kunstwerke ist jedoch die Natur. Daher ist es auch die Natur, die Betrachterinnen und Betrachtern als erstes ins Auge fällt. Die naturnahen Motive zeigen Ausschnitte, die in gedeckten Erdtönen dargestellt werden. Beispielsweise eine Sommerwiese, die sich im Wind neigt, oder wellenartige Strukturen, die an Wasser erinnern.

Info Künstlergespräch ist in Planung Vernissage ist am Freitag, 4. November, 19 Uhr, im Krefelder Kunstverein, Westwall 124 (Buschhüterhaus) Dauer Die Ausstellung „Licht und Raum“ mit Werken von Claudia Maas ist bis zum 4. Dezember zu besichtigen. Ein Künstlergespräch in der Ausstellung ist in Planung. Über die Künstlerin: 1966 geboren in Duisburg/Homburg 1986 - 92 Studium der visuellen Kommunikation an der FH Aachen 1992 - 95 Studium der freien Kunst an der HfbK Hamburg 1995 - 97 Meisterschülerin bei Gerhard Rühm 1994 – 2005 Wohnsitz und Atelier in Berlin seit 2005 Wohnsitz und Atelier in Krefeld

Inmitten dieser Naturdarstellungen tauchen plötzlich geometrische Formen auf. Mal sind es Rechtecke, die durch einen unsichtbaren Fluchtpunkt zu schweben scheinen, mal starre, senkrechte Streifen. Mal sind die Figuren mit einer hauchdünnen Farbschicht ausgefüllt, mal sieht man nur ihren Umriss. Auf den ersten Blick können sie ein Störfaktor sein, doch lässt man sich ein wenig auf das jeweilige Bild ein, entstehen weitreichende und kreative Interpretationen.

„Oft ist es so: Je weniger man sieht, desto mehr nimmt man eigentlich wahr, denn die Vorstellung wirkt grade dann umso stärker“, erklärt die Künstlerin.

Durch starke Kontraste und die geometrischen Formen finden sich „Licht und Raum“ in jedem der Kunstwerke auf individuelle Weise wieder. „Es geht um eine spielerische Vertiefung der Wahrnehmung. Denn durch den Eingriff verändern sich die Dimensionen“, erläutert Claudia Maas ihre Kunst.

Hauptsächlich nutzt sie für ihre Bilder Acrylfarben. Manchmal wirkt es, als seien die Farben miteinander vermischt worden. „Tatsächlich ist es so, dass Acrylfarbe sehr schnell trocknet. Was man hier als gemischt wahrnimmt, sind eigentlich sehr viele hauchdünne, lasierende Farbschichten“, erklärt die Künstlerin. Zusätzlich verwendet sie Ölfarben oder auch mal einen Grafitstift (ein sehr weicher Bleistift), je nachdem, was den gewünschten Effekt erzeugt.

Beim genauen Betrachten der Leinwände erkennt man außerdem Überbleibsel des Entstehungsprozesses. In solchen Fällen lassen sich blasse geometrische Formen im Hintergrund ausmachen, die von Farben und anderen Formen überdeckt werden. „Es passiert, dass ich Architektur oder Geometrie in die Bilder einfüge und während ich arbeite, merke ich, dass es eigentlich doch nicht passt. Dann verändere ich es eben wieder“, berichtet Claudia Maas.

Neben den Leinwänden befindet sich in der Ausstellung eine Vielzahl gerahmter Fotos. Diese wurden ebenfalls von der Künstlerin aufgenommen. Wie die Gemälde zeigen sie Ausschnitte aus der Natur, die mit geometrischen Formen in dezenten Acrylfarben ergänzt wurden. Beispielsweise zeigt ein Foto einen Feldabschnitt mit hohem Gras, das von der Sonne ausgetrocknet, eine beige Farbe angenommen hat. Es könnte am Rand eines Feldwegs entstanden sein. Im Hintergrund kann man durch ein paar Grashalme zufällig angeordnetes Holz erkennen. Das Foto wurde im Hochformat aufgenommen. In der oberen Bildhälfte ist ein pastellgelbes Rechteck, das von der Künstlerin nachträglich hineingezeichnet wurde. Die dünne Farbschicht lässt die verdorrten Grashalme gerade noch durchscheinen. Durch die Fluchtung der Eckpunkte scheint das Rechteck über den Grashalmen zu schweben oder vielleicht auch darin festzuhängen. Durch die Acrylmalerei in dem realen Kontext der Fotografie wird der Fokus auf die dargestellte Alltäglichkeit betont.